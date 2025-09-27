Fútbol sala
El Palma Futsal retoma la Liga con una exigente visita al Manzanares
El equipo de Antonio Vadillo busca un triunfo que le permita seguir en la parte alta de la tabla
El Illes Balears Palma Futsal vuelve a ponerse en marcha este domingo (12:00 horas, Teledeporte) tras una semana de parón internacional. El conjunto dirigido por Antonio Vadillo visita al Quesos Hidalgo Manzanares con el objetivo de mantener el buen inicio de temporada y seguir asentado en la parte alta de la clasificación. Una exigente visita a un rival que ha firmado un gran inicio de Liga, con dos victorias y un empate.
Durante el parón, el equipo ha trabajado con la ausencia de Rivillos, Lucão y Fabinho, concentrados con sus selecciones, y Alisson y Deivão, en Brasil por temas burocráticos, mientras que el resto de la plantilla ha seguido entrenando en Palma. Eso sí, con una logística complicada: el cambio de la pista de Son Moix ha obligado al equipo a trasladarse a diferentes pabellones municipales para continuar su preparación, una situación que no ha impedido mantener la exigencia y la concentración de cara a la cuarta jornada de liga.
El Manzanres, colíder de la Liga
Los mallorquines llegan al partido tras una convincente victoria ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (8-1) en su último encuentro, y con siete puntos de nueve posibles en el casillero. Cifras que sitúan al equipo como colíder de la categoría junto a Jimbee Cartagena, Barça y el propio Quesos Hidalgo Manzanares, su rival de esta jornada.
El equipo manchego ha firmado un gran arranque de temporada, con dos victorias —4-3 frente al Noia Portus Apostoli y 3-4 ante Ribera Navarra— y un empate contra Industrias Santa Coloma (4-4) en el Pavelló Nou. Un adversario sólido, en una de las pistas más exigentes de la liga, el Manzanares Arena, conocida por su ambiente intenso y su capacidad de presionar desde la grada.
Antonio Vadillo podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Deivão, que permanece en Brasil resolviendo trámites administrativos relacionados con su visado, y Piqueras, por lesión.
