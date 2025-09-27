Mavi García: "Estoy en shock, aún no me lo creo"

Con una sonrisa que le invadía todo el rostro, Mavi García compareció ante los micrófonos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) todavía emocionada después de conseguir el bronce mundial en Ruanda. "Estoy en shock. Cuando gané en el Tour de Francia enseguida sabía lo que había hecho, pero aquí todavía no me lo creo porque ha sido todo como muy raro. La carrera había salido lenta, creo que al final venía en buena forma, pero creo que también se trata de coger el momento justo de la escapada con la gente con la que iba y que también tenía buenas piernas. Todavía no me lo creo", reconoció.

Con su ataque a falta de más de una vuelta para acabar la carrera, la mallorquina seleccionó la escapada. A solo dos kilómetros era medalla, pero todavía quedaba lo más difícil. "Intentaba tener el foco delante, veía a Fisher-Black que podía ir a por ella y a la vez estaba muy temerosa mirando hacia atrás porque la medalla era lo que más me importaba. No quería reventar. No pensaba nada. Solo quería llegar y conseguirlo", confesó.

Mavi García confirma que seguirá corriendo en 2026. "Ahora es como decir que sí que puedo conseguir más cosas, pero esto es como sentirbuah ya lo he hecho todo y quiero disfrutar el año que viene, ayudar a otras compañeras y tener alguna otra oportunidad. Es como que ya está todo hecho", finalizó.