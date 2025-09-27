Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Mavi García consigue el bronce mundial después de bordarlo en Ruanda

La mallorquina cruza la línea de meta por detrás de Vallieres Mill y Fisher-Black, en un día histórico para el ciclismo español

Mavi García, en el Mundial de Ruanda.

Mavi García, en el Mundial de Ruanda. / RFEC

César Mateu

Palma

Mavi García lo ha bordado. Se ha hecho con el bronce mundial después de resistir en los últimos dos kilómetros en una carrera que ha corrido a la perfección. La mallorquina ha cruzado la línea de meta tercera por detrás de Vallieres Mill y Fisher Black en Ruanda.

A sus 41 años, la ciclista de la selección española sigue haciendo historia. A su triunfo de etapa en el Tour de Francia, añade esta medalla después de hacer una carrera para quitarse el sombrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents