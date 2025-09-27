Mavi García consigue el bronce mundial después de bordarlo en Ruanda

Mavi García lo ha bordado. Se ha hecho con el bronce mundial después de resistir en los últimos dos kilómetros en una carrera que ha corrido a la perfección. La mallorquina ha cruzado la línea de meta tercera por detrás de Vallieres Mill y Fisher Black en Ruanda.

A sus 41 años, la ciclista de la selección española sigue haciendo historia. A su triunfo de etapa en el Tour de Francia, añade esta medalla después de hacer una carrera para quitarse el sombrero.