Joan Mir vuela en Japón

Joan Mir está firmando un fin de semana de ensueño. Es muy necesario para él porque acumula muchos meses de sufrimiento sobre la Honda, en cambio tanto el viernes como el sábado está volando en el Gran Premio Motul de Japón. La primera alegría para el piloto mallorquín llegó en la clasificación del sábado. Compitió de tú a tú con los mejores y soñó con salir desde la pole.

Mir batió el récord de la pista dejándolo en 1:43:003. Estaba muy cerca de conseguir el primer puesto porque su ritmo sobre la Honda estaba sorprendiendo a todos. Marc Márquez no pudo con él, Pedro Acosta tampoco, pero apareció Pecco Bagnaia con su Ducati para bajar de 1:43:00 y arrebatarle la pole.

Aun así, esta segunda plaza es el mejor puesto en parrilla del mallorquín desde 2022, que lo consiguió en el Gran Premio de Portugal. Este año no había superado la quinta posición del Gran Premio de República Checa.

Cuarto puesto en la sprint

Pocas horas después, Joan Mir tuvo que resistir durante la carrera corta de doce vueltas. Perdió la segunda plaza ante Pedro Acosta en la quinta curva de la primera vuelta. Tocó aguantar a Marc Márquez, que iba cuarto. Al mallorquín le tocó bailar con la más fea. Aguantó los primeros envites, pero a cinco vueltas para el final el catalán con su Ducati lo pasó para ir a por el segundo puesto del cajón, que sí consiguió.

Mir aguantó en la cuarta plaza. Se quedó cerquita del tercer puesto de Acosta y tampoco se vio atosigado por Morbidelli. Ducati, con Bagnaia y Márquez, hizo doblete, Acosta firmó el tercer puesto y el mallorquín quedó cuarto.

Este domingo el piloto de Honda saldrá segundo y su objetivo es claro: aguantar todo lo que pueda en los mejores puestos aunque será difícil. Y más partiendo en parrilla entre Bagnaia y Márquez. Su batalla está con Pedro Acosta para soñar con volver a subir al podio varios años después.

Por su parte, el piloto mallorquín de Moto2, Izan Guevara, comenzará décimo la carrera del domingo. La pole fue para el español de Liqui Moly Manuel González.