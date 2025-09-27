Baloncesto | Primera FEB
El Fibwi Palma se estrena con derrota en Cartagena
El equipo mallorquín, que perdía 57-40 en el tercer cuarto, falla su último ataque con 72-70 tras una gran reacción
Luis A. Sánchez
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se ha quedado a las puertas de la remontada en su debut en la Primera FEB 25-26. El equipo de Pablo Cano ha perdido por 72-70 en la pista del Grupo Caesa FC Cartagena CB, en un partido en el que le ha penalizado su mal tercer cuarto.
El encuentro empezó igualado, con los locales mandando por 8-4 y Pablo Cano sorprendía con un tiempo muerto. Reaccionaron los mallorquines, con Aramburu y Capalbo manteniendo el nivel en ataque. Al final del primer cuarto, 18-16 para los de Félix Alonso. Un triple de Juan Bocca acercaba al Fibwi en el marcador tras un buen inicio local. Los mallorquines se ponían por primera vez con ventaja (24-25), pero Garuba volvía a poner al Cartagena por delante (28-26). Llegaron unos minutos delicados para los visitantes (32-26), que al descanso se iban perdiendo por 34-29.
Al Fibwi Palma se le empezó a escapar el partido en el tercer cuarto. No lograba imponer su juego y el Cartagena se marchó en el marcador: 57-40 tras un parcial de 23-11.
Con todo muy cuesta arriba, reaccionó el equipo de Pablo Cano: buen juego colectivo y cierto desde el triple para ir recortando la diferencia hasta llegar a la última jugada con 72-70 en el marcador. Tuvo el triunfo el Fibwi, que logró recuperar el balón y vio cómo Brian Vázquez se quedaba dolorido en el suelo protestando una falta casi sobre la bocina.
Ficha técnica
72 - Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB (18/16/23/15): Thomas (4), Rivera (8), Idehen (6), Kelly (8), Garuba (6). También jugaron Suokas (6), Martín (6), Domenech (2), Faverani (12), Harguindey (3), Svejcar (11).
70 - Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (16/13/11/30): Lucas Capalbo (4), Bracey (12), Matulionis (0), Jon Ander Aramburu (12), Pedro Bombino (11). También jugaron Bosch (0), Jorge Martínez (4), Patrick Santos (7), Brian Vázquez (7).
Árbitros: Muñoz, Garvin y Acevedo. Eliminados por faltas Kelly y Lucas Capalbo.
