El Torneo Diario de Mallorca vive una jornada especial con el Pro-AM

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm vivió este viernes una de las jornadas más especiales con la disputa del Pro-Am, en el que han participado 40 jugadores en categoría masculina (20 Pros y 20 Amateurs) y 8 jugadoras en categoría femenina (4 Pros y 4 Amateurs). con un buen número de profesionales que compartieron pista con diferentes personalidades de distintos ámbitos de la sociedad mallorquina. No se quisieron perder la cita en el Pins Pádel Club muchos de los patrocinadores del campeonato, dejando entrever que su pasión por este deporte va más allá de colaborar con la organización.

En una matinal perfecta para la práctica del deporte, el torneo deparó eliminatorias más que interesantes. Emoción que legó hasta las rondas decisivas. En el Pro-AM masculino, Toni Calafell y Daniel Hanson se impusieron por 21-12 a Fede González y Kiko Mas en una de las semifinales. En la otra, Jimmy Morey y Eduard Vilanova ganaron por 21-18 a Eduardo Leira y Joan Seguí. En la final masculina, triunfo de Morey-Vilanova (21-19) ante Calafell-Hanson.

En el Pro-AM femenino, la pareja campeona la conformaron Elena Ordiñaga y Mariana Chacón, clasificándose segundas Carmen Campins y Jessica Brys.

Comida y entrega de Trofeos

El restaurante Spot Mallorca, situado en el barrio de Santa Catalina, reunió a los participantes en la comida que precedió a la entrega de trofeos.

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm vivirá este sábado las rondas decisivas del evento que vivirá las finales este domingo a partir de las 12:00 horas.