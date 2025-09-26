Reparto de puntos en el derbi entre Espanyol y Girona gracias a los porteros

Paulo Gazzaniga y Marko Dmitrovic fueron los dos grandes protagonistas del derbi catalán de este viernes en el Estadi de Montilivi entre el Girona y el Espanyol, con dos paradas salvadoras cada uno para mantener el 0-0 inicial.

El equipo de Míchel Sánchez confirmó la dinámica ascendente con los mejores 90 minutos de la temporada, pero no le bastaron para lograr su primera victoria y solo le sirvieron para salir del último puesto de la tabla, a la espera del partido del Mallorca contra el Alavés. Lleva tres puntos de 21 posibles, solo tres triunfos en los últimos 26 partidos de Liga.

El conjunto de Manolo González, en mucho mejor dinámica, no pudo redimirse de la goleada por 4-1 de la última visita a Montilivi. Encadenó el tercer partido sin ganar después de la derrota contra el Real Madrid (2-0 ) y el agónico empate contra el Valencia (2-2), pero seguirá en la zona noble de la clasificación, ya con 12 puntos.

El derbi empezó con mucha intensidad por la necesidad local y el carácter visitante. El Girona intentaba imponer su juego asociativo con Azzedine Ounahi como catalizador, pero el Espanyol, más directo e incisivo, avisó primero con dos cabezazos de Roberto Fernández y Pere Milla, novedad en el once tras su sanción junto a Fernando Calero y Urko González de Zárate. El equipo rojiblanco contestó con una nueva genialidad de Ounahi, brillante y goleador en el empate en Bilbao (1-1) y de nuevo muy protagonista ante el Espanyol.

Justo antes del cuarto de hora aparecieron las figuras salvadoras de Marko Dmitrovic y Paulo Gazzaniga, ante un fuerte chut de Iván Martín y una volea de Roberto. El Girona daba continuidad a la esperanzadora imagen de San Mamés con grandes minutos y jugaba en campo rival, ante un Espanyol que aguardaba sus opciones de salir al contragolpe para castigar a la débil defensa rojiblanca: 16 goles en contra en solo cinco jornadas.

Vladyslav Vanat, ante Marko Dmitrovic. / EP

La ocasión más clara de la primera mitad llegó justo antes de la media hora: Tyrhys Dolan, muy activo, entró desde segunda línea para embocar un centro de Javi Puado, pero Gazzaniga firmó una parada de portero de balonmano para frustrar un gol que parecía inevitable. Luego buscaron el gol Clemens Riedel, Axel Witsel a pase Hugo Rincón, también hiperactivo, y Pere Milla con un tiro de falta que se fue cerca del palo.

Hubo ocasiones de sobra para inaugurar el marcador, pero al descanso Gazzaniga y Dmitrovic mantenían un 0-0 insuficiente para las ambiciones de ambos equipos.

Segunda parte igualada

Los dos conjuntos regresaron de vestuarios con el mismo hambre de triunfo y prosiguió la igualdad y el intercambio de alternativas. En el minuto 53 Vladyslav Vanat se quedó absolutamente solo ante Dmitrovic tras un rápido contraataque de Portu, pero disparó al cuerpo. Fue una ocasión más que franca, clarísima.

Poco después el nuevo delantero ucraniano estuvo muy cerca de sacar petróleo de una presión sobre el portero serbio del Espanyol. Los visitantes respondieron por vía de Puado y Carlos Romero y Míchel deshizo la defensa de cinco hombres con la entrada de Yáser Asprilla y Bryan Gil: los dos equipos querían ganar.

No lo logró ninguno. El Espanyol soñará una noche más en zona Champions y el Girona deberá continuar sufriendo, a la espera de una primera victoria tan necesaria.

Ficha técnica

0 - Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón (Asprilla, min. 69), Alejandro Francés (Arnau, min. 78), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel (Jhon Solís, min. 86), Iván Martín; Portu (Bryan, min. 69), Ounahi; y Vanat (Stuani, min. 78).

0 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Fernando Calero, Riedel, Carlos Romero; Pol Lozano (Ramon Terrats, min. 87), Urko (Edu Expósito, min. 65); Dolan (Pickel, min. 65), Pere Milla (Kike García, min. 86), Puado (Jofre, min. 75); y Kike García.

Árbitro: Francisco José Hernández (comité extremeño). Amonestó al visitante El Hilali (min. 35).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 11.488 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.