El RCNP activa un dispositivo de apoyo para asistir a Hugo Ramón ante la llegada del huracán Gabrielle

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha puesto en marcha un plan de apoyo para asistir a su regatista Hugo Ramón, que participa en solitario en la Mini Transat a bordo del Cristalmina Majorica, en caso de que fuera necesario remolcarlo antes de la llegada del huracán Gabrielle a la costa portuguesa. Aunque se confía en que pueda llegar por sus propios medios a Cascais, Ramón se encontraba, según el último parte recibido a las 10.45 horas, todavía a 120 millas de este puerto y avanzaba con poco viento. Cabe recordar que los barcos de la Mini Transat no disponen de motor.

Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP, ha explicado que el club trabaja en un dispositivo preparado para actuar de manera inmediata en caso de urgencia, si bien ha insistido en que es poco probable que sea necesario: “Ayer hablamos con el entrenador de Hugo, Marc Claramunt, que ya se encuentra en Cascais, y dejamos avanzado un plan de apoyo. Si fuera necesario, solo habría que levantar el teléfono y salir a por él. Estamos gestionando opciones de embarcaciones y también mantenemos contacto con un pesquero, para poder reaccionar con rapidez. Todo dependerá de la evolución de la meteorología: si podemos remolcar el barco hasta puerto, lo haremos, y si no hubiera tiempo, se priorizaría la seguridad de Hugo para trasladarlo a tierra firme”.

Marí subrayó que, en caso de viento favorable, el propio velero podría avanzar más rápido que a remolque: “Un remolque va a 6-7 nudos, mientras que con los primeros vientos del huracán, de 20 a 25 nudos, Hugo podría navegar a 12 nudos. Por eso es fundamental contar con varias alternativas y estar preparados para cualquier escenario”.

El RCNP mantiene un seguimiento constante de la situación en coordinación con Claramunt, que aguarda ya la llegada de Ramón a Cascais. Las próximas 24 horas son consideradas decisivas para garantizar la seguridad del regatista mallorquín y del resto de la flota que aún no ha llegado a tierra.

Aclaraciones de la organización de la Mini Transat

La organización de la Mini Transat confirmó la anulación de la primera etapa, lo que implica que no habrá tiempos ni clasificaciones oficiales. Los barcos que ya están a resguardo deberán esperar a que amaine el temporal para continuar en convoy hacia La Palma, desde donde se dará la salida de la segunda etapa.

En relación con la situación de la flota, se ha informado de que gran parte de los participantes se dirigen a Cascais, mientras que otros buscan refugio en diferentes puertos portugueses. La comunicación con los patrones se mantiene a través de contactos diarios y mediante los dispositivos de seguimiento, que permiten el envío y recepción de mensajes.

Asimismo, se ha confirmado que los regatistas podrán comunicarse libremente durante el convoy y que sus teléfonos móviles, actualmente en La Palma, serán trasladados a Cascais, con la previsión de que lleguen el sábado.

La Dirección de Regata, que inicialmente debía desplazarse a La Palma, ha decidido permanecer en Les Sables d’Olonne hasta que la situación se estabilice. La organización insiste en que la seguridad de los regatistas es prioritaria y recalca que el sistema de cartografía continuará activo hasta la llegada de todos los barcos a puerto seguro.

La Mini Transat es una regata transoceánica en solitario que se disputa cada dos años a bordo de embarcaciones de 6,50 metros de eslora y sin asistencia externa ni comunicación con tierra. Considerada una de las pruebas más exigentes de la vela oceánica, conecta Europa con el Caribe en dos etapas. La edición de esta año, tras la suspensión del tramo entre Francia y Canarías, quedará reducida al cruce del Atlántico desde La Palma hasta Guadalupe.