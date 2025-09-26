Pere Antoni Gomila disputa el Mundial paralímpico de Nueva Delhi

Pere Antoni Gomila será el único representante de Balears en el Campeonato del Mundo paralímpico de atletismo, que comienza este sábado y acaba el 5 de octubre en Nueva Delhi (India). El atleta de Binissalem forma parte de la expedición española, que está compuesta por 27 atletas con discapacidad (15 hombres y 12 mujeres) y cinco deportistas de apoyo.

El Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico contará con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países, entre ellos los 32 españoles. Gomila tomará parte en dos pruebas dentro de la categoría T47 (discapacidad física en el tronco superior). Competirá en el salto de longitud y en los 100 metros libres, en la que este año ha batido el récord de España (11.38).

Mundial de Nueva Delhi El mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto), 15 más que en la última edición del Campeonato disputado en Kobe en 2024. La competición se celebrará en el JLN Stadium, construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El Mundial se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en este país. Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, la matinal será de 9:00 a 11:30 (5:30 a 8:00 en España) y la sesión vespertina tendrá lugar de 17:00 a 20:30 (13:30 a 16:00 hora española). Todos los eventos se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional: https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV

Joan Munar es baja

El medallista olímpico Joan Munar no estará finalmente en la India. El calvianer solo iba a participar en una prueba tras borrarse de los próximos Juegos el salto de longitud en su categoría (T11). Iba a disputar los 400 metros (volvía a esta distancia después de seis años), pero no podrá competir tras la baja por lesión de su guía.