Marco Justo: «Para que el crecimiento exista es clave el grupo humano»

Marco Justo vivió una temporada 2024-25 absolutamente exitosa. Con el Palmer Basket consiguió el ascenso demostrando una autoridad indiscutible y este verano con la selección española en el EuroBasket sub-18 en Belgrado se colgó la medalla de oro. La directiva inmobiliaria ha apostado por su continuidad y ha depositado plenamente su confianza en él para que vuelva a comandar la nave durante esta temporada que está a punto de comenzar.

Al final de la temporada pasada, al hablar de la nueva categoría conseguida, puso como equipos de referencia al Zamora y al Cartagena, recién ascendidos y que no pasaron apuros para mantener la categoría. Cuando restan pocos días para iniciar el nuevo curso, ¿sigue pensando que son el espejo en el que debe mirarse el Palmer Basket?

Son dos equipos a los que hemos de mirar porque se acercan a nuestra realidad. Tenemos que aprender de estos equipos que venían de la Segunda FEB y que se han asentado en la categoría. También Menorca, que, una vez conseguido el ascenso, con sus mejores o peores momentos, ha consolidado la categoría. Hemos de aprender de la mayoría de clubes posibles que se acerquen a nuestro proyecto.

¿Contento con la confección de la plantilla?

Sí, muy contento. Los que están es porque quieren estar. Esta es la máxima que tenemos en el club. Los jugadores lo ven como una oportunidad de crecimiento y un paso más en su carrera.

Con este grupo humano y con el trabajo que pueden desarrollar, ¿hasta dónde se puede llegar?

Nadie lo sabe. Sabemos dónde podemos llegar el mismo día de entreno. Para que el crecimiento exista, es clave el grupo humano. Buscamos potenciar las virtudes y minimizar las no virtudes. La meta la determinará el trabajo diario.

¿Le inquieta que el club sea novato en la Primera FEB?

No. El club y el proyecto están compuestos por personas que lo sienten y están muy implicadas. En pocos sitios hay gente que muestre este grado de complicidad. También hay que reconocer que estamos rodeados de muy buenos profesionales.

¿Siente que el ascenso ha cambiado la percepción del club tanto dentro como fuera de la pista (afición, patrocinadores, medios, etc.)?

La temporada pasada conseguimos algo muy importante, el ascenso con un club de nueva creación, y Son Moix se vio como hacía muchos años que no se veía. Esto tiene repercusión a nivel social y a nivel de patrocinios.

¿Qué cambios ha tenido que implementar en el modelo de juego para competir en esta nueva categoría?

No ha habido cambios excesivos en nuestra filosofía de juego. Ha habido, eso sí, un cambio de jugadores, siete incorporaciones. Las modificaciones más significativas vendrán dadas por estos fichajes. El año pasado no teníamos a jugadores como Matt Frierson o Tray Hollowell, con unas características que ayudarán mucho al equipo y de manera diferente.

¿Qué aprendizajes tácticos o metodológicos aplicados en el Europeo cree que puede aplicar esta temporada en Palmer?

Aprendí mucho de los chicos a la hora de afrontar y gestionar determinadas situaciones durante la preparación y durante el campeonato (treinta y ocho días de un «Gran Hermano»). Aprendizajes a nivel táctico, ya que siempre intentas extraer lecciones que te sirvan en el futuro, y también a nivel metodológico, porque tienes que construir un equipo en pocos días formado por jugadores que nunca han jugado juntos. Un aprendizaje muy grande en todos los sentidos.

¿Qué Primera FEB espera esta temporada?

Una Primera FEB muy bonita y competida. Todos los equipos darán el máximo para lograr sus objetivos. Hay un grupo de cuatro o cinco proyectos que tienen como finalidad el ascenso. El resto seguro que competiremos bien, ofreceremos buen baloncesto y el trabajo diario nos colocará en el lugar que merezcamos.

La mayoría de equipos ya han cerrado sus plantillas. Cierto es que en muchos equipos pronto empezará el habitual baile de cambios. A día de hoy, ¿qué equipos pueden colgarse el cartel de favoritos para el ascenso?

Viendo la confección de las plantillas, claramente Obradoiro, Estudiantes, Coruña y Palencia. Buscan el ascenso. Alicante también puede estar en la pomada. Veremos si este año aparece algún equipo sorpresa y se une a ese carro de favoritos.

¿Qué equipos lucharán para no descender?

Pues diecisiete.

¿Cómo ve a su equipo en estos momentos?

En pleno proceso de crecimiento. Intentaremos mejorar durante toda la temporada. En estas semanas hemos introducido los conceptos ofensivos y defensivos de nuestra filosofía, pero queda mucho recorrido todavía, el de toda la temporada. Hay que crecer cada día.

¿Qué es lo que más le preocupa en este inicio de temporada?

Si te preocupas, ya vas «pre». Ahora mismo lo que me ocupa es el crecimiento del equipo y que estemos todos sanos. Lo que no está en tu mano, que no esté en tu cabeza.

Para usted, la palabra equipo es más importante que la palabra individualidad. Sin embargo, ¿qué jugador de su plantilla cree que destacará y se convertirá en uno de los importantes de la categoría?

No sé decir. La palabra equipo es más importante que la de individualidad. Si alguien destaca durante el curso, habrá sido porque sus compañeros le han ayudado a poder destacar.

Los espectadores que acudan al Palau este año, ¿qué Palmer verán?

Los que nos conocen ya lo saben, lo que han visto en estos partidos de pretemporada. Verán un equipo competitivo, que se agarra al partido los cuarenta minutos independientemente del resultado y que van todos a una. Fue la filosofía de la temporada pasada y será también la de esta. Los cinco jugadores que repiten enseñarán a los nuevos qué es el sentimiento Palmer. n