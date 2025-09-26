El Fibwi Mallorca se reencuentra con la categoría de plata en Cartagena

Han pasado tres temporadas desde que el Fibwi Mallorca se despidiese de la por entonces LEB Oro. Atrás quedan temporadas sufridas, esfuerzos de cuerpos técnicos, jugadores y directiva para alcanzar una meta soñada que se cristalizó el curso pasado. Mañana, a las 19 horas, el equipo mallorquín vuelve a la categoría de plata del baloncesto español y lo hace visitando la cancha del Cartagena, un rival que, como los mallorquines, llegó a la categoría hace un año desde la Segunda FEB y logró firmar una temporada brillante que lo llevó al play off. El partido de mañana marca el punto de salida para Pablo Cano, su cuerpo técnico y los jugadores en una temporada que promete ser intensa, llena de emociones e ilusión y de mucha responsabilidad para el club de Ciutat.

Con cinco jugadores que siguen con respecto a la pasada temporada y hasta siete incorporaciones, el equipo palmesano debuta mañana con la bandera de la ilusión izada. De hecho, hoy mismo el club ha presentado de manera oficial a una de sus últimas incorporaciones, el pívot cubano Pedro Bombino, quien ya tuvo buenos minutos en el último partido de pretemporada contra el Hestia Menorca. "Para mí es un reto y a la vez un sueño hecho realidad. He trabajado mucho para lograr esto. No puedo esperar a que arranque la liga", ha declarado el jugador.

Así, el plantel presenta una mezcla de jugadores que quieren dar un paso al frente colectivamente y otros cuya experiencia será clave. "Llegamos bien. Llegamos con la cantidad de entrenamientos necesaria para tener la identidad de equipo definida. El equipo tiene claro a lo que tiene que jugar. Obviamente siempre llegas al primer partido pensando que algo puede fallar o haya que resolver al momento. Lo que espero es que el equipo muestre su esfuerzo durante los 40 minutos y que empecemos a trazar nuestro camino con esa identidad que nos caracteriza”, ha explicado el entrenador, Pablo Cano. Sobre la pretemporada, ha afirmado: "Confío en que el entrenamiento es donde se generan los hábitos. Hubo una opción de jugar un partido más, pero el rival se terminó retirando por situaciones que no podemos controlar. Hemos hecho todo para llegar lo mejor preparados posibles y creo que lo estamos".

El entrenador uruguayo ha sostenido que las buenas sensaciones con las que terminaron la anterior temporada no se debieron exclusivamente al equipo: "Los cinco jugadores que se mantienen son la columna vertebral del equipo pero también la directiva, el cuerpo técnico y demás son los mismos. Esta cultura que se empezó a generar se está transmitiendo y los nuevos jugadores van aceptándola de buena forma. Creo que se están haciendo las cosas bien”. El técnico ha explicado también lo que supone para él jugar en Primera FEB: "El año pasado tuve la sensación de objetivo cumplido y para mí supone una gran ilusión. La categoría va subiendo el nivel y nos vamos a encontrar con equipos con una estructura ACB. Lo aceptamos con muchísima responsabilidad y es un desafío de los bonitos que te toca vivir en la vida".

En cuanto al Cartagena, ha apuntado: "Es un equipo que ha cambiado de un año a otro. Tienen un base muy rápido que es importante defenderlo en la transición y unos tiradores que, si quedan sueltos, pueden lastimarnos. Además, cuentan con un jugador como Faverani con mucha trayectoria y mucha calidad". Y es que el equipo dirigido por el exentrenador del equipo palmesano, Félix Alonso, cuenta con una plantilla renovada que incluye otros nombres como Teemu Suokas o Spencer Svejcar. "Físicamente igual puede ser que saquemos ventaja, pero ofensivamente saben lo que quieren hacer. Sin embargo, tienen algunos aspectos que tengo identificados en donde podemos hacerles daño", ha sentenciado.