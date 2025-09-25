La Universidad Politécnica nombrará a Rafa Nadal doctor honoris causa

El extenista Rafael Nadal será investido doctor honoris causa en marzo por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), según ha anunciado el rector Óscar García Suárez este miércoles, en el acto de inauguración del curso académico 2025-2026.

Un reconocimiento aplazado por deseo de Nadal

Este reconocimiento a Nadal se concederá a propuesta de la Facultad de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, que aprobó su investidura en marzo de 2022. Sin embargo, el propio deportista solicitó entonces que la ceremonia se pospusiera hasta la finalización de su carrera profesional, con el objetivo de centrar toda su energía en la competición.

La UPM ha destacado la extraordinaria trayectoria deportiva de Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia, así como su ejemplo de esfuerzo, disciplina y valores dentro y fuera de la pista. La institución subraya que su figura trasciende lo deportivo y se ha convertido en una referencia internacional en cuanto a superación y compromiso social.

El acto de investidura, previsto para marzo de 2026, contará con la participación de representantes académicos y del ámbito deportivo, y supondrá un nuevo reconocimiento para el mallorquín, que ya ostenta distinciones honoríficas de diversas universidades y organismos internacionales.