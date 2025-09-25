Toni Nadal imparte una lección en Son Moix

“Un espacio de encuentro donde todos los mallorquines puedan encontrar su sitio y que tenga vida los 365 días al año”. Así ha resumido el CEO de negocio del club bermellón, Alfonso Díaz, lo que representará el RCD Mallorca Business Club.

El Mallorca ha inaugurado hoy su nuevo club de negocio con una ponencia de Toni Nadal sobre liderazgo y resiliencia. El club busca así crear sinergias entre directivos y compañías de distintos sectores. El acto ha tenido lugar en el Estadi Mallorca Son Moix y ha reunido a más de 200 directivos y CEOs de las principales empresas de la isla.

Toni Nadal durante su ponencia. / RCD Mallorca

El CEO de Negocio, Alfonso Díaz, ha sido el encargado de abrir la jornada: “Nuestra intención es crear una comunidad sólida que refleje los valores del Mallorca y que el estadio sea un escenario importante más allá de los partidos”. “Queremos que sea un espacio de encuentro, motor de sinergias, oportunidades y crecimiento”, ha añadido.

El director comercial del club, Rubén Forcada, ha tomado la palabra en segundo lugar para remarcar las palabras de Alfonso Díaz: “El club contará con una app para que las empresas puedan interactuar y establecer relaciones. El objetivo es que todos juntos hagamos mallorquinismo”. Asimismo, ha señalado que el proyecto estará liderado por su mano derecha, Aina Mesquida.

La idea, ha sostenido, es celebrar un evento mensual con ponentes y colaboradores de prestigio, tanto locales como nacionales, que abordarán cuestiones como la gestión, la innovación o la sostenibilidad, siempre con el fútbol como telón de fondo.

El plato fuerte de la tarde ha sido la ponencia de Toni Nadal titulada “Todo se entrena”. El que fuera durante décadas entrenador y mentor de Rafa Nadal, ha compartido con los asistentes una visión forjada en la élite del deporte, donde la disciplina, la resiliencia y la capacidad de adaptación han sido claves para alcanzar el éxito. Durante alrededor de una hora, el exentrenador del tenista Rafa Nadal, ha reivindicado la pasión por el trabajo bien hecho y una ética de la exigencia como motor de cualquier proyecto. “La mejora es siempre necesaria y siempre posible”, ha afirmado.

Al final de su intervención, se ha sumado al escenario por sorpresa el recién nombrado cuarto capitán del Mallorca, Sergi Darder. Ambos han mantenido una charla sobre cuestiones como la disciplina, la salud mental, la importancia del equipo frente a la individualidad, la constancia para mantenerse en la élite y el orgullo de representar a Mallorca en el panorama internacional.