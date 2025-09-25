Pablo Cano, técnico del Fibwi: «Hemos hecho un buen mercado de fichajes»

La directiva del Fibwi Mallorca y su director deportivo, Martí Josep Vives, optaron en junio por anunciar la renovación de Pablo Cano (Montevideo, 1992), el entrenador que lideró una plantilla que consiguió materializar el retorno a la Primera FEB, el objetivo que su presidente, Guillem Boscana, se había propuesto el mismo día del descenso. Si la temporada pasada el fichaje del técnico uruguayo generó algunas dudas por su falta de experiencia como primer entrenador, el ascenso de categoría supuso el aval ideal para que en este curso vuelva a sentarse en el banquillo para dirigir a un equipo que pretende ser muy competitivo en una liga muy exigente. Este sábado visitan al Cartagena (19 horas) en el estreno.

Su equipo ha sido el último en iniciar los entrenamientos. ¿Teme que les pase factura?

Realmente, no. Hemos hecho una pretemporada muy bien planificada. Nos hubiera gustado jugar algún partido más. La cantidad de entrenos que hemos tenido ha servido para generar una idea global de nuestra identidad. Estoy convencido de que servirán para iniciar la temporada con garantías.

A la hora de confeccionar la plantilla han apostado por mantener la columna vertebral de la temporada pasada y la han completado con algunos jugadores experimentados. Valore del 1 al 10 su grado de satisfacción.

Es difícil valorar en números. Pondré un nueve, porque siempre es posible hacerlo mejor, pero creo sinceramente que hemos hecho un buen mercado de fichajes, teniendo en cuenta factores como el presupuesto disponible y las posibilidades del mercado con sus particulares momentos. Hemos incorporado jugadores con potencial para crecer, para que esta temporada exploten, como Juan Bocca, Lucas Capalbo, Pedro Bombino o Lysander Bracey, y la experiencia de Osvaldas Matulionis, un ejemplo para todos.

¿Cuáles cree que serán los principales desafíos en la Primera FEB, comparado con la liga en la que compitieron el año pasado? ¿Cómo cree que será la liga esta temporada?

Año tras año, la Primera FEB crece y mejora. Los equipos que descienden de ACB mantienen sus estructuras profesionales. Todos, si queremos formar parte de este grupo, tenemos que seguir creciendo para ser nosotros mismos. Espero una liga competitiva, muy física, con buen baloncesto y con un alto ritmo de juego. Nos estamos preparando para ello.

A unos días del inicio liguero, ¿qué sensaciones tiene sobre la cohesión del grupo y su entendimiento del plan de juego?

Para el momento en el que estamos, excelente. Mantener la base del año pasado ha sido fundamental, porque los «repetidores» ayudan a que los «nuevos» entiendan mejor las ideas que nos definen. Queda mucho, pero es un buen arranque.

¿Está satisfecho con la preparación del equipo durante la pretemporada?

Sí, porque el triple objetivo de la pretemporada – la mentalización, generar un equipo y una identidad de juego – se está cumpliendo. Para el tiempo de trabajo que llevamos, el grado de entendimiento es muy alto.

¿Qué aspectos del juego han trabajado más durante este período de tiempo?

Los fundamentos básicos del juego, tanto los ofensivos como los defensivos: cómo queremos presionar el balón, la defensa fuera del balón, las reglas básicas de la defensa del ‘pick and roll’ y del poste bajo, cómo queremos correr la pista, cómo queremos llegar jugando, algunos sistemas de transición, cómo queremos compartir el balón, ocupar los espacios… En lo básico está la clave.

¿Cuáles necesitan más mejora a punto de comenzar la liga regular?

Debemos mejorar los básicos de cómo atacamos el rebote ofensivo y cómo rápidamente estamos jugando en defensa durante los primeros segundos de la posesión. Y en defensa, lo mismo: las situaciones de ‘box out’ y los primeros segundos de la posesión ofensiva; tenemos que ser ofensivos desde el primer segundo.

Por lo tanto, ¿cómo valora el estado actual del equipo?

Muy bien, contento con las incorporaciones y con la columna vertebral, con el ambiente de trabajo. Después ganaremos o perderemos, pero hemos de intentar mantener este ambiente de trabajo y esta metodología para mejorar y después llegaremos hasta donde el talento nos dé.

Sea realista: ¿Qué se le puedeexigir al equipo esta temporada?

Exigir resultados es injusto y te puede hacer trampas a tu propio proyecto. Hay que exigir procedimientos: que sea profesional en el trabajo, que sea el mejor equipo trabajando, que sea el mejor equipo a nivel de grupo y que compita y lo dé todo. El resultado será una consecuencia de todo ello. Y además hemos de reconocer que el rival también juega. Sé que el equipo competirá, pero hay que ir paso a paso, partido a partido.

La trayectoria del Fibwi el curso pasado acabó con un exitoso ascenso, pero durante su transcurso la irregularidad fue una constante, que en algunos momentos generó dudas. ¿Se verá este año un Fibwi más previsible y más estable?

No estoy de acuerdo en que fuimos irregulares a nivel de procedimientos y de rendimiento. Los resultados no fueron en algún momento los que queríamos, pero eso es la competición en la que los equipos van cambiando durante el año. Los momentos marcan los resultados. Eso sí, trabajamos todo el año para llegar al final de la temporada lo mejor posible, que es cuando se deciden las temporadas. Dejando a un lado algunas excepciones, todo se decide en los últimos diez partidos y nosotros llegamos muy bien a los ‘playoffs’. El alto rendimiento es así; la regularidad es una excepción. Un buen trabajo disimula los picos bajos y altos de la liga. En esta oscilación estuvimos correctos.

¿Candidatos al ascenso?

Estudiantes, Coruña, Obradoiro.

Atrévase a confeccionar el cinco ideal, el que a priori tiene que destacar en esta exigente Primera FEB.

Jayson Granger (Estudiantes), Vítor Benite (Fuenlabrada), Joanki Mencía (Coruña), Amida Brimah (Estudiantes)… y como quinto, algún jugador del Fibwi.

Y en su equipo, ¿qué jugadores tienen que marcar diferencias?

Es el equipo el que tiene que marcar diferencias. Todos los jugadores pueden dar un paso hacia adelante, pueden marcar diferencias en el rol que tienen. Para que alguien destaque, los otros compañeros tienen que haber destacado en sus roles. Creo que tengo doce jugadores que pueden hacerlo muy bien en sus respectivos roles.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la afición de cara a esta nueva etapa en Primera FEB?

Que nos vengan a apoyar. El año pasado sentimos muchísimo su apoyo y necesitamos su ayuda para que el equipo, como demostró el año pasado, siga dándolo todo para que el viaje valga la pena.