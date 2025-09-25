El gran reto de Tòfol Castanyer

Tòfol Castanyer afrontará el desafío más duro de su carrera: correr 336 kilómetros sin parar durante tres días. La salida será este viernes desde Peguera a las 20 horas y tiene previsto acabar el domingo a las 10 horas. El proyecto llamado (Hi) Som combina deporte y solidaridad para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de la fundación Unoentrecienmil. La iniciativa forma parte de 1KM de VIDA, basada en la historia de Mia, una niña de 2 años que superó una leucemia.

Los tramos son: Paguera-Coll de Sa Gramulla: 20:20 horas; Biniaraix-Cúber: 4:15 horas; Pollença-Alcúdia: 10:15 horas; Colònia de Sant Pere-Artà: 15:30 horas; Cala Domingos-Cala Sa Nau: 23:00 horas y Cala Blava- Parc de la Mar: 10:30 horas. Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función del estado físico del deportista, de las condiciones meteorológicas,etc. Por ello, se creará un grupo de WhatsApp para mantener informados a los participantes inscritos.

La empresa NNormal regalará unas Tomir 2 (zapatillas de Trail Running) en cada tramo (6 en total) que se sortearán entre los inscritos en cada uno de ellos, entregando un vale a los ganadores para que puedan escoger talla. Aparte de la sensibilización que se pretende conseguir con el reto, se quiere impulsar una participación solidaria que irá destinada a la investigación del cáncer infantil a través de la fundación Unoentrecienmil.

Este es un reto más del atleta mallorquín, que puede presumir de haber ascendido 54 cimas de la Serra de Tramuntana en 30 horas y también ha conseguido títulos muy importantes como la Copa de España y la Copa del Mundo. Además, acumula victorias en pruebas importantes como el campeonato de España en 2016 o el campeonato de Mallorca Serra de Tramuntana en 2012.