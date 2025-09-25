Carreras por montaña
El gran reto de Tòfol Castanyer
El atleta solleric recorrerá el perímetro de Mallorca para recaudar fondos en la lucha contra la leucemia infantil
Fernando Ripoll
Tòfol Castanyer afrontará el desafío más duro de su carrera: correr 336 kilómetros sin parar durante tres días. La salida será este viernes desde Peguera a las 20 horas y tiene previsto acabar el domingo a las 10 horas. El proyecto llamado (Hi) Som combina deporte y solidaridad para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de la fundación Unoentrecienmil. La iniciativa forma parte de 1KM de VIDA, basada en la historia de Mia, una niña de 2 años que superó una leucemia.
Los tramos son: Paguera-Coll de Sa Gramulla: 20:20 horas; Biniaraix-Cúber: 4:15 horas; Pollença-Alcúdia: 10:15 horas; Colònia de Sant Pere-Artà: 15:30 horas; Cala Domingos-Cala Sa Nau: 23:00 horas y Cala Blava- Parc de la Mar: 10:30 horas. Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función del estado físico del deportista, de las condiciones meteorológicas,etc. Por ello, se creará un grupo de WhatsApp para mantener informados a los participantes inscritos.
La empresa NNormal regalará unas Tomir 2 (zapatillas de Trail Running) en cada tramo (6 en total) que se sortearán entre los inscritos en cada uno de ellos, entregando un vale a los ganadores para que puedan escoger talla. Aparte de la sensibilización que se pretende conseguir con el reto, se quiere impulsar una participación solidaria que irá destinada a la investigación del cáncer infantil a través de la fundación Unoentrecienmil.
Este es un reto más del atleta mallorquín, que puede presumir de haber ascendido 54 cimas de la Serra de Tramuntana en 30 horas y también ha conseguido títulos muy importantes como la Copa de España y la Copa del Mundo. Además, acumula victorias en pruebas importantes como el campeonato de España en 2016 o el campeonato de Mallorca Serra de Tramuntana en 2012.
