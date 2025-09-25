El exfutbolista Cani, ingresado tras sufrir un accidente cerebrovascular

Rubén Gracia Calmache, Cani, exfutbolista de Real Zaragoza, Villarreal, Atlético y Deportivo ya está en planta tras haber estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Miguel Servet de la capital aragonesa después de sufrir un ictus de los denominados hemorrágicos, un accidente cerebrovascular, hace algo menos de dos semanas. El zaragozano, que colgó las botas en 2017 tras regresar al equipo de su vida, ha permanecido en la UCI y ya está en planta en el hospital zaragozano, ya que evoluciona de forma satisfactoria y progresiva. Todo apunta a que no va a tener secuelas de este ictus.

Cani (Zaragoza, 3-8-1981) es uno de los mayores talentos futbolísticos que ha dado la cantera zaragocista en la historia reciente, y desarrolló su carrera fudamentalmente en el club maño y el Villarreal.

Debutó de la mano de Marcos Alonso en la temporada 2001-02 con el primer equipo del Real Zaragoza en Primera División, el 11 de mayo de 2002, en la jornada 38 de Liga, contra el Barcelona en La Romareda. El equipo aragonés ya estaba descendido a Segunda División y salió en el minuto 60 en sustitución del argentino Galletti.

Fue clave en el ascenso con Paco Flores, sobre todo en la recta final de esa temporada 2002-2003, donde su irrupción resultó vital. Permaneció en el Zaragoza hasta que fue fichado por el Villarreal en 2006, cuando fue traspasado por el importe de su cláusula, 8,4 millones y cuando rozó estar en el Mundial de ese año, después de una temporada excelsa. En el Zaragoza ganó una Copa del Rey en 2004 y una Supercopa, además de la final perdida en la 05-06 ante el Espanyol, siendo uno de los ídolos de la afición en esos años, por su talento y su desparpajo.

Al Villarreal perteneció desde 2006 al 2015 y con su camiseta llegó a disputar más de 300 partidos, disputando la Liga de Campeones y la Liga Europa. Su siguiente parada fue el Atlético de Madrid mediante una cesión desde enero hasta el final de la temporada 2014-15.

En la 2015-16 fichó por el Deportivo de La Coruña tras desvincularse del Villarreal después de esa cesión y al finalizar esta campaña regresó al club que le vio nacer, el Real Zaragoza, con el que firmó para dos temporadas junto al también canterano y amigo Alberto Zapater como bandera de enganche para intentar acaudillar el regreso a Primera División, algo que no se consiguió.

Cani, tras una temporada lejos de lo esperado y con muchos problemas físicos, con 32 partidos, 24 de titular, se retiró en junio de 2017, cumpliendo solo uno de los dos años firmados y se integró en un primer momento de la secretaría técnica de la entidad blanquilla, aunque solo duró unos meses en ese trabajo, y también estuvo en el Teruel en la 18-19, ya que fue el encargado de coordinar el acuerdo entre el Huesca y el club turolense, para después de esa etapa permanecer más alejado del fútbol.