Bel Calero consigue el trigésimo séptimo puesto en el Mundial de Montaña tras mejorar su tiempo en Canfranc

Bel Calero ha mejorado casi un minuto su tiempo en Canfranc tres meses después. La atleta de Santa Margalida ha acabado en el puesto 37 en la prueba de Uphill (Kilómetro Vertical) en el Mundial de Montaña, disputado en los Pirineos aragoneses este jueves en una carrera que salió con un ritmo vertiginoso.

La mallorquina paró el cronómetro en 52 minutos y 12 segundos, un registro que mejora los 53 minutos y 4 segundos del Campeonato de España, en los 6’4 kilómetros de distancia de la prueba con 990 metros de desnivel. Corrió a una media de ocho minutos y diez segundos por kilómetro y acabó a seis minutos y 39 segundos de la vencedora, la alemana Nina Engelhard.

La corredora, entrenada por Manuel Picó, cruzó el paso intermedio en el puesto 34 en 27 minutos y 40 segundos. En la segunda parte de la carrera fue adelantada por tres atletas, pero aun así acabó en la parte alta de la clasificación en la prueba que reunió a 107 participantes.

Por equipos, la selección española finalizó en la novena posición. La mejor nacional fue Naiara Irigoyen, que acabó en el puesto 26 con 51 minutos y 1 segundo, seguida por Laia Montaya, trigésimo cuarta, con un tiempo de 51 minutos y 55 segundos, la tercera llegó Bel Calero y la cuarta, Onditz Iturbe, que fue 81ª en la general, con un crono de una hora y 24 segundos.

Al acabar, Bel Calero comentó su participación para los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA): “Hubo un ritmo estratosférico desde el principio. Ha sido complicado gestionar los ritmos iniciales. Adaptarte muscularmente después de un comienzo tan rápido es difícil. Hemos intentado hacer nuestra carrera cada una. Lo hemos dado todo y todas hemos bajado nuestro tiempo con respecto al Campeonato de España y hemos sumado como equipo. Estamos contentas. La gestión ha sido complicada, pero estamos felices de haberlo dado todo".