El Torneo de Pádel Diario de Mallorca acelera hacia sus rondas decisivas

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm acelera hacia sus rondas decisivas. La vigesimocuarta edición de esta competición, que arrancó el pasado viernes en el Pins Pádel Club de Palma, superó la quinta jornada con un buen número de eliminatorias que reflejaron la intensidad con la que se viven en estas rondas inciales de un evento que ha contado con una inscripción superior a 200 jugadores.

Entre los partidos más interesantes que se disputaron destacaron, en Cuarta categoría masculina, los triunfos de Ian Molina y Kristian Molina ante la pareja Antoni Ramis-Jeroni Alomar (6-4, 3-6, 6-4), además del triunfo de Salva Arcas-Salva Arcas Jr frente a Miguel A. Saurina-Sebastián Saurina (6-0, 6-3).

En la Quinta división, entre las parejas clasificadas destacaron Gonzalo-Félix López, que vencieron a Miki Tous-Iñaki Zamarripa (7-5, 7-6) y Máxime Bak-Leon Bak, que derrotaron a Toni García-Anthony (6-2, 6-3). En la misma categoría, en la competición femenina, la dupleta Yolanda-Lucia ganaron a Neus Juan-Frauke (6-2, 1-6, 6-1).

Y en la categoría Mixtos C, destacó el triunfo de la pareja formada por Ana de la Portilla y Carlos Cabot Jr, madre e hijo, ante Marta Reynés-Jordi Amorós ( 6-2, 6-1).