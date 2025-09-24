El Parma del mallorquín Carlos Cuesta se mete en octavos de la Coppa

El Parma, entrenado por el mallorquín Carlos Cuesta, consiguió este miércoles el acceso a los octavos de final de la Copa Italia tras superar en penaltis al Spezia (2-2), equipo de Serie B.

Es la segunda victoria de la temporada para el recién llegado técnico español, de 30 años y por tanto el entrenador más joven de la historia del formato actual de la Serie A (desde que se juega con un único grupo) y en el segundo más precoz de siempre, sólo superado por el italiano Elio Loschi, que debutó como entrenador del Triestina el 28 de mayo de 1939 con 29 años y 9 meses.

Contra el Bolonia en la próxima ronda

La otra victoria del Parma en la temporada fue también en Copa Italia, en la primera ronda. En Serie A, el que fue hasta este verano la mano derecha de Mikel Arteta en el Arsenal, salda su cuenta con dos empates y dos derrotas.

Ante el Spezia, los goles del suizo Sascha Britschgi y del argentino Mateo Pellegrino encarrilaron una victoria que el peruano Gianluca Lapadula, en el 82, puso en riesgo.

Desde los once metros, al no haber prórroga, dos errores del Spezia, incluido uno del propio Lapadula, así como el acierto del español Adrián Bernabé, permitieron la clasificación final a la ronda en la que los ocho primeros clasificados de la Serie A pasada comienzan su andadura. El rival en dicha ronda del Parma será el Bolonia, actual campeón del torneo.