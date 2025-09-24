Jaume Munar cae por la vía rápida en Tokio

Jaume Munar se despide de Japón esta temporada. El tenista de Santanyí ha perdido esta madrugada contra el italiano Matteo Berrettini en primera ronda en dos sets por 6-4 y 6-2 y pondrá rumbo a China para jugar el Masters 1000 de Shanghai.

La primera manga estuvo peleada desde el principio. Munar salvó una bola de break en su primer servicio, dos en el segundo y tuvo la oportunidad de romper el saque del italiano con 2-1 a favor y 0-40. Berrettini aguantó y, en el juego siguiente, consiguió el break en la primera ocasión que pudo. El de Santanyí reaccionó, pero no pudo materializar ninguna de las tres opciones para igualar el set.

En el segundo parcial todo comenzó torcido para Munar. Perdió el saque en el primer juego y fue a la contra. Tuvo dos oportunidades de recuperar el break, aunque el italiano las salvó. Y, en su siguiente servicio, Berrettini consiguió volver a romper el saque del mallorquín para sentenciar el partido y el segundo set por 6-2.

Jaume Munar comienza mal la gira asiática, pero la semana que viene tiene la oportunidad de resarcirse en el Masters 1000 de Shanghai en China.