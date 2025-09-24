Esperança Cladera, atleta: «Hemos corrido contra atletas que eran nuestras ídolos de pequeñas»

¿Qué sensaciones tiene tras ser la quinta del mundo?

Lo valoraré más con el paso de los días, pero seremos mucho más conscientes de que hemos corrido contra atletas que eran nuestras ídolos ahora y cuando éramos pequeñas. Hemos estado de tú a tú con ellas, no les hemos tenido miedo, les hemos hecho frente y la quinta plaza ha sido la mejor actuación española de siempre. Es un relevo que no ha fallado en ningún momento, llevamos una temporada muy buena, con dos récords de España y ahora quintas en el Mundial, con casi todas en marca personal, algo que dice mucho de nosotras.

¿Soñaban con la medalla tras haber sido segundas en el Mundial de relevos de Guangzhou?

Pues le diré que no soñábamos con la medalla. Nunca hemos vendido que éramos las segundas del mundo después de Guangzhou porque fuimos subcampeonas del Mundial de relevos, que era un clasificatorio. Había equipos que iban con las mejores postas y otros no tanto. Si hacemos un balance es mucho mejor un quinto puesto en Tokio que un segundo puesto en Guangzhou, es que no tiene nada que ver. Nuestro objetivo era igualar o mejorar la quinta plaza, que era lo máximo que había hecho España. Y lo hemos conseguido.

Su tiempo de reacción en la salida fue el mejor tanto en semifinales como en la final.

Cuando corro con el relevo tengo muy buenos tiempos de reacción y, eso se lo dije a mis compañeras, jamás me hubiera imaginado de primera posta porque soy de 200 metros. A nivel de relevo estoy pensada para una segunda o tercera posta y el hecho de cuadrar tan bien en la primera me ha dejado muy satisfecha y con ganas de más.

Es que detrás de usted en la final tenía a una leyenda del atletismo como Shelly Ann Fraser-Pryce.

Es increíble. Justo en un calentamiento en una pista en Tokio me acerqué a ella muy cohibida, modo fan, y unos días después estaba corriendo contra ella en la final de un Mundial en la misma posta. Fue una pasada.

¿Ha recibido muchos mensajes después de la carrera?

Pido perdón porque no he respondido todos los mensajes, pero el apoyo ha sido brutal. Quiero dedicar estos días de descanso a responder a la gente como se merece. Mi padre, que por temas de trabajo se ha tenido que quedar en casa, me ha dicho que en Muro y en toda Mallorca se ha seguido mucho, estoy muy agradecida.

¿Y ahora?

Pues me voy con mi pareja dos semanas de vacaciones, una desconexión para volver a conectar y después ya empezar la pretemporada. Me sentaré con mi entrenador Juan Sancha para plantear lo que haremos.

Esta temporada ha dado un salto hacia la elite internacional.

Estoy muy orgullosa de mí misma, del trabajo que he hecho porque ha sido un recorrido muy difícil. Mi máxima prioridad era sacarme la carrera de Enfermería, que ya la tengo y sé que el día de mañana podría trabajar de eso. Y esto me ha liberado y me ha aportado una seguridad que se ha notado en el atletismo porque ha sido el primer año que me he dedicado al cien por cien a ello y se ha podido ver. He doblado entrenamientos, tanto mañana como tarde, he podido descansar, nutrirme bien y a nivel mental también. Y seguiré en este punto hasta que dure.

¿Puede vivir del atletismo?

Las becas de la Federación Española y del Consejo Superior de Deportes son muy buenas. Vivir de un deporte es muy inestable porque si mañana me lesiono estas ayudas no son ilimitadas, por lo que siempre debes tener un comodín como es el de mi carrera. Intentaré vivir del deporte el tiempo que pueda.

¿Piensa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Voy año a año, aunque los Juegos siempre serán un objetivo real. El año que viene tenemos un Europeo en Birmingham y creo que en los 200 metros puede ser un objetivo al que puedo llegar. También tengo otros pequeños retos en relevos.

Ahora ya tiene más experiencia.

Competir te da mucha más experiencia. No soy la misma que cuando corrí la primera posta en el primer relevo en Guangzhou que la de la final de hace unos días. Podremos sacar provecho de ello.

¿Le obsesiona bajar de 22.75- marca personal- en los 200?

Ahora ya no. Ponernos marcas es limitarnos. Mis compañeras Jael Bestué o Paula Sevilla no se han centrado en marcas sino en disfrutar y en objetivos como la Diamonds League y competiciones internacionales de nivel y les ha ido muy bien. El hecho de no volverse loco por una marca te enseña de lo que eres capaz de hacer.

Usted tiene la tercera mejor marca de la historia de España en los 200 metros.

Sí, y me dio un poco de rabia ver gente a la que había ganado correr en las eliminatorias o en las semifinales de los 200 en el Mundial. El sistema de la Federación Española es el que es, muchas no estamos de acuerdo, pero es lo que hay.

Hay muchas críticas sobre el sistema de selección de la Federación, entre ellas de la calvianera Daniela García.

Es muy frustrante y, aunque tú vayas sin presión, la presión externa existe. Se deberían cambiar muchas cosas, pero no en las semanas previas a los grandes campeonatos porque habría muchas críticas. La planificación debería ser a principio de temporada, que es cuando hay más margen de mejora. También entiendo que no hagan excepciones porque todavía habría más críticas sobre el motivo de coger a unos y no a otros.