Cristina Díaz e Yvonne Cavallé jugarán el Mallorca Women’s Championships

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group, torneo de nueva creación del circuito WTA 125, ha concedido una de sus cuatro invitaciones para el cuadro principal a la jugadora mallorquina Cristina Díaz, que disputará por primera vez un gran torneo internacional en casa, en el Mallorca Country Club de Santa Ponça.

Díaz, que reside en Marratxí y fue campeona en 2020 del torneo juvenil McTeen organizado por e|motion sports en el marco del ATP Mallorca Championships, vivirá ahora un momento muy especial: “Es una oportunidad increíble; podré jugar delante de mi familia. Además, la tierra batida es mi superficie favorita. Voy a dar lo mejor de mí durante este torneo, y espero que mucha gente local venga a apoyarme a mí y a todas las demás jugadoras de la nueva generación presentes”.

Además de Cristina Díaz, las wildcards han sido otorgadas a las alemanas Julia Stusek, Noma Noha Akugue y Mariella Thamm, consideradas entre los mayores talentos emergentes de su país e integrantes del Porsche Talent Team.

Cuadro principal de gran nivel

El cuadro principal contará con un plantel internacional de gran nivel, encabezado por la francesa Elsa Jacquemot (nº 65), campeona júnior de Roland Garros; la argentina Solana Sierra (nº 78), una de las grandes esperanzas sudamericanas; y la egipcia Mayar Sherif (nº 98), decidida a regresar a la élite. El público local podrá disfrutar también con las españolas Leyre Romero Gormaz y Guiomar Maristany Zuleta de Reales.

En el cuadro de dobles también habrá presencia mallorquina de prestigio: Yvonne Cavallé Reimers, de Palma, jugadora con una amplia trayectoria y 32 títulos en el circuito ITF Women’s Tour, defenderá los colores locales en esta primera edición.

El torneo contará con una embajadora de lujo: la leyenda argentina Gabriela Sabatini, que aportará prestigio e inspiración a la primera edición del campeonato. Sabatini también participará en una competición de pádel durante la semana del torneo, que reunirá a varias celebridades en el Mallorca Country Club.

El Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group se celebrará del 4 al 12 de octubre. La entrada será gratuita durante el primer fin de semana, invitando a familias, jóvenes y aficionados locales a disfrutar de la gran fiesta del tenis femenino en Santa Ponça. A partir del lunes, las entradas estarán disponibles a precios accesibles, así como opciones VIP.

El evento, organizado por e|motion group, está cofinanciado por el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià.