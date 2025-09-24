Bel Calero compite en el Mundial de Montaña: "Quiero disfrutar porque así sé que correré bien"

Bel Calero compite este jueves a las 11 horas en el Mundial de Montaña de Canfranc, en los Pirineos aragoneses. La atleta de Santa Margalida disputa la modalidad de Uphill (Kilómetro Vertical): una carrera de 6'4 kilómetros de distancia con un desnivel positivo de 990 metros. Está concentrada con la selección de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) junto a su entrenador y técnico del combinado, Manuel Picó, y el jefe del equipo, Biel Gili.

La mallorquina está ilusionada: "Es mi primer campeonato del mundo con la selección española de atletismo y el escenario impresiona mucho". Tiene un objetivo muy claro: "Disfrutar. Si cojo esta sensación corriendo fuerte, el resultado llegará. El campeonato de España fue aquí en junio y tengo una marca de referencia (53 minutos y 4 segundos) y lo ideal sería bajarla. Lo importante es disfrutar y hacer mi carrera, bajar la marca y, a partir de aquí, la posición es secundaria, aunque quiero hacer la mejor posible y me gustaría sumar para el equipo".

Bel Calero, de 35 años, compartirá línea de salida con las mejores del mundo, una sorpresa que no se esperaba a principio de año. "Al comenzar la temporada le hice el comentario a mi entrenador de que yo no iba a ir a Canfranc porque todo el mundo quería ir y no tendría sitio. Hace un mes haciendo series me sacó esa frase y me dice que no solo tú sino yo también porque voy de técnico. El premio es estar aquí. Son palabras mayores y es una oportunidad única para disfrutar", señala.

La prueba comenzará a una altura de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar y superará los 2.200, algo que en Mallorca es imposible de entrenar. "Como más o menos estos años me he especializado en esta modalidad, me doy cuenta que me cuesta adaptarme a altura la primer noche. Y la segunda me va mejor para competir. Mi rendimiento sí que he visto que se ve modificado con esta adaptación. De todas maneras hace dos semanas estuvimos de concentración con los atletas y los técnicos y ya vimos el recorrido. A mí me cuesta más porque vivo a nivel del mar, pero las reglas del juego son estas. Y un día empezará de cero a mil y otra de mil a dos mil", argumenta.

Bel Calero tiene una rutina clara antes de la competición que le funciona muy bien. "Soy una corredora que me gusta llegar con energía, pero sin la barriga muy pesada. Me como una rebanada de pan con queso tierno y mermelada y dos cafés con leche. Es mi desayuno. Y un gel en carrera cuando llevo 25 minutos aproximadamente. Este miércoles por la mañana he corrido unos 10km con unos cambios progresivos, pero sobre todo, quier estar tranquila sin intentar meterme más presión. Esta sale cuando tienes que ir a trabajar o al afrontar situaciones adversas o nos dan un mal diagnóstico a una consulta. Ahora es un momento para disfrutarlo", cuenta.

La 'vilera' es una todoterreno que lleva siempre muy presentes sus raíces. "Soy deportista, pero también montadora de carrozas, profesora, toda la vida he jugado en el club de mi pueblo. Jugaba en Segunda División de fútbol con la condición de que el martes y el jueves pudiera entrenar con mis amigos. Tengo mi pandilla de amigos, he montado un club de montaña… Me siento muy ‘vilera’ y hago muchas cosas. Estoy muy implicada en Santa Margalida y la sencillez de la vida de un pueblo es para mí una prioridad", sostiene.

"Estoy muy agradecida a mi familia porque es muy sacrificado. Y sin ella no podría estar aquí. Tengo la suerte de que mi madre viene por las mañanas a cuidar a mi hijo para que pueda ir a entrenar y mi hermana y mi hermano me ayudan mucho también. Mi familia, en general, es la 'culpable' de que esté aquí: yo pongo las piernas y ellos todo lo demás. También a mi entrenador. Ahora yo soy la protagonista, pero detrás hay mucha gente que se lo curra para que pueda disfrutar de esta experiencia", asegura.