El Torneo Diario de Mallorca-Estrella Damm continúa con partidos emocionantes

El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Estrella Damm continúa demostrando su buen nivel en su cuarta jornada. La vigesimocuarta edición de esta competición arrancó el pasado viernes en el Pins Pádel Club de Palma con partidos intensos y sigue transcurriendo con emocionantes choques. En la Segunda Masculina, la máxima categoría de hombres, la pareja formada por José García y Juanal Martínez venció a Miguel Sancosmed y Marcos Blázquez en un encuentro muy apretado que se ha ido hasta el tiebreak del tercer set (6-4, 5-7 y 7-6).

En la tercera categoría, Jaime Fernández y Álex Fernández, padre e hijo, se impusieron a Miguel Burgos y Toni Vidal en dos mangas (7-6 y 6-3).

Respecto a la Tercera Femenina, Maluwa-Sofía W. y Vicky Peñas-Paula Urrios ofrecieron el encuentro más emocionante y disputado, con las primeras llevándose el triunfo por 7-5, 5-7 y 7-6.

Inma Ramírez y Montse Piza, por su parte, se impusieron en el tercer set por 6-1,4-6 y 6-1 a Ángela Perello y Teresa Rodríguez, mientras que Laura Nabalutti y Elena Estelrich vencieron por un contundente 6-3 y 6-0 a Manoli Mezcua-Isabel Malberti.