Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial
El tenista denuncia la circulación de publicidad engañosa sobre consejos y propuestas de inversión
El tenista Rafa Nadal ha publicado un mensaje en su cuenta de X para advertir a sus seguidores sobre la circulación de vídeos falsos en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión.
Advertencia oficial del tenista
En el comunicado, Nadal señala: “Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa”.
El deportista añade que no respalda ni ha realizado este tipo de mensajes y pide a sus seguidores que tengan cuidado al encontrar contenido de este tipo en redes sociales.
La lucha contra la desinformación
Este aviso se suma a un creciente número de alertas de personalidades públicas y expertos sobre el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos que pueden confundir al público y aprovecharse de la imagen de figuras reconocidas. Nadal concluye su mensaje agradeciendo la atención y el apoyo de sus seguidores.
