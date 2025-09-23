Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

El tenista Rafa Nadal ha publicado un mensaje en su cuenta de X para advertir a sus seguidores sobre la circulación de vídeos falsos en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión.

Advertencia oficial del tenista

En el comunicado, Nadal señala: “Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa”.

El deportista añade que no respalda ni ha realizado este tipo de mensajes y pide a sus seguidores que tengan cuidado al encontrar contenido de este tipo en redes sociales.

La lucha contra la desinformación

Este aviso se suma a un creciente número de alertas de personalidades públicas y expertos sobre el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos que pueden confundir al público y aprovecharse de la imagen de figuras reconocidas. Nadal concluye su mensaje agradeciendo la atención y el apoyo de sus seguidores.