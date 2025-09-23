Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

El tenista denuncia la circulación de publicidad engañosa sobre consejos y propuestas de inversión

Rafa Nadal posa en la academia de Manacor. / Rafa Nadal Academy

El tenista Rafa Nadal ha publicado un mensaje en su cuenta de X para advertir a sus seguidores sobre la circulación de vídeos falsos en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión.

Advertencia oficial del tenista

En el comunicado, Nadal señala: “Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz. En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa”.

El deportista añade que no respalda ni ha realizado este tipo de mensajes y pide a sus seguidores que tengan cuidado al encontrar contenido de este tipo en redes sociales.

La lucha contra la desinformación

Este aviso se suma a un creciente número de alertas de personalidades públicas y expertos sobre el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos que pueden confundir al público y aprovecharse de la imagen de figuras reconocidas. Nadal concluye su mensaje agradeciendo la atención y el apoyo de sus seguidores.

Dos empresas optan a gestionar el nuevo servicio de Bus Nàutic del puerto de Palma

Un motorista, en estado grave al chocar frontalmente contra un coche en la carretera de Inca a Sineu

El PSOE de Palma denuncia que el Ayuntamiento permitirá más plazas de alquiler turístico en suelo rústico

PP y Vox abandonan el pleno de Manacor como protesta y entre gritos de “Viva España”

Jagoba Arrasate: "Pocos jugadores repetirán mañana contra la Real Sociedad"

Rafa Nadal alerta de una estafa con vídeos suyos generados por inteligencia artificial

Final feliz para la lucha de Claudia: La adolescente mallorquina con epilepsia severa ya se recupera de su operación

