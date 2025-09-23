José Tirado: "Ser presidente del club de mi vida es un reto complicado, me siento motivado e ilusionado”

José Tirado asume la presidencia del Palma Futsal "motivado e ilusionado". "Ser presidente del club de mi vida es un nuevo reto", ha declarado el nuevo máximo mandatario del club palmesano en la presentación de la nueva junta directiva, celebrada esta mañana en el restaurante Ca`n Eduardo.

El hasta ahora director general de la entidad ha reconocido que esta reestructuración marca un punto de inflexión: “Evidentemente, para mí es un día especial, y para el club también, porque hay un antes y un después dentro de nuestra esencia. Hoy me presento como nuevo presidente del Illes Balears Palma Futsal”.

Sobre lo que significa para él asumir este cargo, Tirado ha afirmado: “Después de Miquel Jaume y de Tomeu Quetglas, la labor que han hecho en estos 27 años es enorme. Para mí es un reto complicado, pero me han enseñado muchísimo, y tanto Tomeu como yo coincidimos en que era el momento de asumir la presidencia”.

El actual presidente ha remarcado su larga vinculación con el club: “He sido jugador de este club durante muchos años, lo he visto nacer y crecer, lo he representado como capitán. Asumí la dirección general y deportiva en un momento difícil hace 15 años”.

No obstante, Tirado ha subrayado que el ADN de la entidad no va a cambiar: “Este club va a seguir con la misma filosofía, la misma pasión. Pero sí entendía que, si asumía la presidencia, tenía que hacerlo de forma idónea para el club. Por eso hemos hecho una reestructuración profunda de la directiva y de la estructura interna, acorde al crecimiento deportivo y organizativo de los últimos años”.

“Nos hemos convertido en el mejor club del mundo y teníamos que dar uno o dos pasos adelante. Necesitábamos una directiva de peso”, ha explicado. “Siempre he intentado rodearme de los mejores, y eso empieza por nuestros trabajadores. Son ellos los que hacen grande al club, por su sentimiento de pertenencia y su nivel de trabajo”.

Respecto a su nuevo equipo directivo, que contará con cuatro vicepresidentes, ha señalado: “Contamos con una directiva con más músculo, más fuerza, siempre por el bien del club. Enrique López, Dani Fiol, Tomeu Quetglas y Joan Miquel Duran están altamente capacitados para formar parte de este proyecto. Nos conocemos bien, hay plena confianza, y compartimos la esencia y el compromiso con el Palma”.

Para finalizar, Tirado ha recalcado que el objetivo es que el club siga siendo un referente: “Queremos que el Illes Balears Palma Futsal siga creciendo en todos los ámbitos: resultados, gestión, Fundación… Nunca he prometido títulos, pero sí prometo trabajo, pasión y esfuerzo. Soy una persona incansable, insaciable, y cojo este reto con toda la ilusión del mundo”.