Tenis
Jaume Munar comienza la gira asiática
El tenista de Santanyí debuta este miércoles contra el italiano Matteo Berrettini en Tokio
Jaume Munar comienza su gira asiática después de clasificarse con España a la última fase de la Copa Davis. El tenista de Santanyí se enfrenta este miércoles a las 04:00 horas al italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.
El mallorquín, que ocupa el puesto 37 del ranking, tiene que aclimitarse rápidamente a la pista dura tras jugar en tierra batida en la Copa Davis. Delante tendrá una piedra de toque difícil de predecir. Berretini se acaba de recuperar de una lesión que le tuvo apartado varios meses hasta que reaparició la semana pasada en la primera ronda del torneo de Hanghzou, donde cayó contra el checo y número 99 Dalibor Svrcina.
Solo hay un precedente entre ambos , que fue en la temporada pasada. Berretini, que actualmente es el número 57, lo ganó en tres sets en Marrakech en octavos de final por 6-4, 4-6 y 6-3, aunque fue en tierra batida.
Jaume Munar no jugó el torneo de Tokio el año pasado, pero sí ganó el Challenger de Bad Waltersdorf de Austria, así que tiene una buena oportunidad para sumar puntos a su ranking. En caso de superar la ronda, se mediría al ganador del Casper Ruud-Mochizuki.
