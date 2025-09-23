Jango Vici inunda de júbilo a Toni Ripoll

Los últimos serán los primeros. Con esta premisa, Jango Vici, con Benjamin Rochard, inundó este lunes de júbilo al entrenamiento de Toni Ripoll en el ‘Prix Emile Beziere’, donde conquistó el triunfo en la prueba de los 90.000 euros en premios.

El ejemplar de los Hermanos Íñiguez, tomó la salida sin prisa pero sin pausa sobre la arena del hipódromo de París-Vincennes para terminar cosechando un sobresaliente triunfo en tierras francesas.

Con un trabajo silencioso desde la cola del pelotón, la estrella del entrenamiento de Toni ‘Sheriff’ Ripoll afrontó esta prueba sobre los 2.850 metros sin la necesidad de luchar de inicio por los puestos de cabeza. Con parciales intermedios de 1:13’6 y 1:13’1, Jango Vici fue avanzando posiciones en segunda fila, llegando fresco al último parcial. A falta de los últimos 500 metros para la llegada, lo dio todo para avanzar posiciones cuando se rodaba a un promedio de 1:12’1.

En tercera fila, y con pista abierta llegó a la última recta. Cuando los rivales que le precedían iban perdiendo fuelle, Jango Vici por el centro de la pista, remataba a lo grande para alzarse con el triunfo en esta prueba de especial de Grupo III.

Con el logrado este lunes, Jango Vici firmó su noveno triunfo en tierras galas tras la disputa de 54 carreras, además de rodar a un importante promedio kilométrico de 1:12’4 sobre la larga distancia de los 2.850 pie parado, embolsándose los 40.500 euros que había para el vencedor.

Con este nuevo éxito en la catedral del trote europeo, Jango Vici firma su segundo victoria de Grupo III, mientras que los ejemplares del entrenamiento de Toni Ripoll acumulan 319 victorias.