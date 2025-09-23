Alberto Antuña: "Tenemos la mejor plantilla de la liga"

El Azulmarino tiene "la mejor plantilla de la liga". Esta es la valoración que ha realizado esta tarde Alberto Antuña, el entrenador del conjunto mallorquín, en la rueda de prensa previa al debut liguero frente al Ardoi de Pamplona, equipo que descendió el curso pasado en la Liga Endesa. El encuentro se disputa este domingo a las 12:00 horas en Pamplona y se podrá seguir por el CanalFEB.

"Empezamos las dos primeras jornadas contra equipos que vienen de bajar (Ardoi y Celta Zorka), lo cual es incluso más motivante por las plantillas a las que nos vamos a enfrentar. Empezando contra este perfil de equipo nos va a ayudar para dar un golpe en la mesa y marcar lo que queremos, que es ascender", ha declarado el técnico en la comparencia, celebrada en las oficinas de World2Meet, la empresa dueña del club.

Acerca de la presión que pueden tener por conseguir el objetivo, el preparador del Azulmarino se muestra confiado: "Yo no tengo presión y este grupo de jugadoras tampoco. En algún momento imagino que la notaremos, ya sea porque va muy bien o porque no va tan bien como pensamos. Yo estoy aquí porque creo que el año que viene seguiré y porque habremos ascendido".

El cuadro balear cuenta con siete jugadoras nuevas para este curso, incorporaciones que hacen al equipo "más competente". "Mantenemos cuatro jugadoras, que es un buen número. Conocen ya desde el inicio el objetivo y conocen al entrenador, que es importante. Unido al grupo de las nuevas, que están acostumbradas a competir en ligas que, a priori, son más potentes, eso nos va a ayudar", ha expresado Antuña sobre su plantilla.

La temporada pasada, el entrenador murciano llegó en unas circunstancias algo atípicas, justo antes el play-off de ascenso a la Liga Endesa en el que el Azulmarino cayó ante el Estepona en las semifinales. Esta campaña, sin embargo, podrá comenzar desde cero y amoldar el equipo a su gusto: "Me siento en casa. El haber podido construir la plantilla desde el primer día ayuda, obviamente. Estoy mucho más cómodo, ya conozco la casa y a la gente del club. El objetivo es mucho más fácil empezar a construirlo desde el día uno que no en la situación en la que llegué".

Inés Giménez, uno de los fichajes de esta temporada, ha asegurado que el objetivo de subir de categoría supone "una motivación extra". "Hay una parte de presión, pero es presión buena", ha explicado la exterior mallorquina. "Somos muchas jugadoras de distintos países. Además de lo que es el deporte y el trabajo diario, nos llevamos muy bien y estamos haciendo muy buena piña", ha agregado la baloncestista.

Inés Giménez posa para este diario. / Sergi Fullana

En la rueda de prensa también ha estado presente Gabriel Subías, CEO de World2Meet. "Tenemos un equipo fantástico. El objetivo es ascender este año y si no el que viene. Mallorca merece y tiene todos los atributos para tener un equipo en Primera División. Por nuestra parte, tenemos el firme compromiso de estar empujando y darle la máxima visibilidad posible al deporte y el baloncesto femenino", ha declarado el dirigente de la empresa.

"La receta es insistir, insistir e insistir. El objetivo no es hacerlo rápido, es hacerlo bien. Nosotros creamos un proyecto para que el baloncesto femenino en Mallorca despuntase y nos diese un punto de orgullo, y creo que estamos en el camino", ha finalizado Subías.