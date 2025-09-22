Vicenç Palmer: "El objetivo que hemos marcado es que nos sintamos orgullosos pase lo que pase"

"El objetivo que hemos marcado es que nos sintamos orgullosos pase lo que pase". Estas son las palabras que ha pronunciado el presidente del Palmer Basket, Vicenç Palmer, de cara al inicio de la temporada. El cuadro palmesano debutará en la Primera FEB este domingo a las 18:00 horas en el Palau d'Esports d'Inca frente al Palencia.

"El entrenador sabe que hay un aspecto que es innegociable por parte mía, que es el compromiso, la actitud, las ganas y el esfuerzo", ha declarado el máximo dirigente del club en la rueda de prensa celebrada esta tarde en las Oficinas de ConectaBalear, principal patrocinador de la entidad. El acto también ha servido para presentar la segunda equipación, inspirada en los colores de la empresa, y el fichaje de Jesús Carralero.

"Es una temporada que se presenta con muchísima ilusión y ambición. Sabemos la competición que estamos jugando, sabemos que para crecer en tan poco tiempo tienes que dotar de muchísimos recursos al equipo y a la estructura. Ya lo dije en la campaña de socios, la plantilla no ha venido aquí a sobrevivir, sino a competir. Estoy convencido de que vamos a hacerlo a partir de este domingo", ha añadido Vicenç.

El presidente tampoco ha querido perder la oportunidad de agradecer a ConectaBalear su aportación y su confianza en el proyecto, que en tan solo tres años ha logrado dos ascensos: "La palabra agradecimiento se queda corta. Arrancaron con nosotros desde la Liga EBA. Conectamos enseguida y lo cierto es que nos han seguido año a año. Cada vez que hemos dado un paso, ellos han dado dos. Patrocinadores como ellos existen muy pocos. De hecho, patrocinadores que se conviertan en amigos para mí es lo más importante".

Este año, además, el club y la empresa colaboraran en diversos aspecto que van más allá de la marca, tal y como ha anunciado Palmer: "Aparte de la camiseta tematizada con los colores de ConectaBalear, también tenemos activaciones con el MVP del partido y este año vamos a poner en marcha un tema muy innovador, que son los podcasts en los que una vez al mes hablaremos de temas de actualidad y del equipo".

En la comparecencia, aparte de Vicenç Palmer y Jesús Carralero, también han estado presentes el entrenador Marco Justo, el capitán Joan Feliu y Sebastià Riera, Director de Operaciones.de ConectaBalear. El técnico ha afirmado sentirse satisfecho con la pretemporada a pesar de las tres derrotas sufridas en cuatro partidos: "Estoy contento, porque si nuestra felicidad dependiera de la victoria, estaríamos jodidos, honestamente, porque se pierde más que se gana".

Jesús Carralero, Sebastià Riera y Joan Feliu, con la segunda equipación del Palmer Basket. / Palmer Basket

"Lo que hay que sacar de cada partido es un aprendizaje independientemente del resultado, y mucho más en pretemporada. Nos tenemos que evadir de lo que es el resultado, ya sea victoria o derrota. La victoria es la gran mentirosa de esto", ha agregado Justo.

Carralero, por su parte, ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del club mallorquín: "Este es mi primer año como profesional y estoy muy agradecido de la oprtunidad que me ha dado Marco de pertenecer a este gran equipo. Nos viene una oportunidad muy buena, tanto para mí en lo individual como para nosotros en lo colectivo. Tenemos un grupo con mucha hambre, joven y con muchas cosas que demostrar".

Riera, en nombre de ConectaBalear, ha querido mostrar también unas palabras de agradecimiento hacia el Palmer Basket y su presidente: "Para nosotros es un orgullo haber emprendido este camino con el proyecto. Estamos muy contentos de poder seguir colaborando este año y los que vengan para que el proyecto siga creciendo hasta las cotas que buscamos. Desear la mayor de las suertes para el equipo en esta temporada", ha finalizado el Director de Operaciones de la empresa.