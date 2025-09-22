Pilotades | El técnico Álex López debuta con triunfo en el Port de Sóller

El entrenador Álex López debutó con triunfo en su vuelta al banquillo del Port de Sóller, que ganó por 0-3 al San Roque en Primera Regional. Este preparador, que estaba de secretario técnico en el club solleric tras dirigirlo en la pasada edición, tuvo que coger las riendas de la plantilla después de que el miércoles Xus Brugos presentara su dimisión por motivos personales, que fue aceptada por la junta directiva presidida por Carlos Darder. En esta semana el club decidirá si busca un nuevo entrenador o mantiene a López, informa Toni Rullán.

El San Francisco juvenil se lleva el derbi

El San Francisco juvenil se llevó el primer derbi mallorquín en la División de Honor al derrotar al Constància por 0-1 gracias a un gol de Álvaro Fernández. Los de Inca jugaron con Josep Bover, Héctor Florit, Dimitrov, Valentino, Fontcuberta, Tony Gálvez (Comas), Arbós, Gárdenas (Blanco), Ian (Mascaró), Josep Coll (Patricio) y Lamin (Crespí). Por su parte, el San Francisco alineó a Mercadal, Abel Verd, Yannick (Marc Alemany), Hurtado, Spencer, Aguilera, Xayron (Molina), Horrach, Raúl Fernández (Franco), Quirós y Álvaro Fernández (Joel).

El Mallorca juvenil remonta y gana

El Mallorca juvenil sumó su segunda victoria en Honor gracias a un remontada en el campo del Cornellà (2-3). Marcaron por los rojillos Carvajal, Yerga y Whyte. El cuadro de Carlos Muñoz alineó a Nicolai, Carvajal (Morera), Luis Orejuela, Mendes, Mykola, Yerga, Diallo (Crisan), Biel Serra, Whyte (Torres), Garvi (Anastasios) y Dani Ramos (Ferran).

El Balears A femenino suma su primera derrota

El Balears femenino sumó su primera derrota en esta temporada al caer por 2-0 en el campo del levante B, que jugó con una menos desde el minuto 24 por expulsión de una futbolista local. Las blanquiazules jugaron con Sandra, Andrea, Joana, Marina, Fátima, Laura, Abi, Neus, Sofía, López y Pomer.

El Mallorca Internacional debutó en la Liga ganando por 3-0 al Collerense / J.V.

El Balears B, primer líder en la Tercera femenina

Comenzó la Tercera División femenina con sorprendentes resultados y muchos goles marcados. El primer líder es el Balears B y el Collerense, Algaida y el Son Sardina, tres conjuntos que en la pasada edición estaban en Segunda, cayeron goleados y no marcaron. Los resultados de esta jornada inicial fueron: Mallorca Internacional, 3-Collerense, 0; Algaida, 0-Manacor, 4; Ciutadella, 2-Sant Lluís, 1; y Son Sardina, 0-Balears B, 7. El Constància-Independiente no había finalizado al cierre de esta edición. Destacar la grave lesión de la portera del Collerense.

El Ferriolense homenajeó a Pedro Aznar Franco, recientemente fallecido / B. Vich

Emotivo homenaje del Ferriolense a Pedro Aznar

El CD Ferriolense homenajeó este pasado fin de semana a Pedro Aznar Franco, más conocido por ‘Perete’, persona vinculada durante muchos años al club de Son Ferriol y recientemente fallecida. Los familiares recibieron de la directiva del Ferriolense una camiseta con su nombre, un ramo de flores y una placa en señal de un póstumo agradecimiento, informa B. Vich.

El Torneo Villa de Peguera recaudó y entregó solidariamente 1.600 euros / J.V.

Éxito del torneo solidario Villa de Peguera

El Barcelona ganó el XII Torneo Solidario Alevín Villa de Peguera tras vencer al Mallorca en la tanda de penaltis. En la final UEFA el San Francisco se impuso por 4-0 al Urbanitzacions. El torneo contó con la participación de 20 equipos, 260 jugadores, 61 técnicos y se jugaron 52 partidos en Es Pas de Ses Llebres de Peguera (Calvià). Gracias a las aportaciones de los asistentes durante los tres días de torneo se recaudaron 1.600 euros. Una cantidad que se destinará íntegramente a Mario, «nuestro pequeño gran héroe», y a ASDICA (Asociación de Personas con Discapacidad de Calvià), dando sentido al espíritu solidario.