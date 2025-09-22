Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025

Ousmane Dembele gana el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembele gana el Balón de Oro 2025. / EP

EFE

París

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París, al superar en la elección a Lamine Yamal y Vitinha.

