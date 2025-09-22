Miquel Ángel Campins y José Torres vence en la decimoquinta edición del Rallye Vall de Sant Pere

Miquel Ángel Campins y José Vte. Torres se llevaron la victoria en la decimoquinta edición del Rallye Vall de Sant Pere, celebrado este pasado fin de semana. Uno de los rallyes más esperados de la temporada regresaba con su epicentro en Esporles. La prueba, bajo la organización de la Escudería Mallorca Competició y el patrocinio del Ajuntament d’Esporles y EVO Auto Mallorca, contó con una inscripción de 61 equipos, ocho más que la anterior edición, y que se presentó mucho más dura de lo previsto.

La carrera comenzaba el viernes con dos pasadas al tramo de Esporles-Puigpunyent. Desde el inicio Miquel Ángel Campins-José Vte. Torres (Ford Fiesta Rallye2) demostraron su potencial para marcar los dos scratch. Mientras tanto por detrás se desataba un intenso duelo por las siguientes plazas entre David García-Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2), Jaume Comas-José Martorell (Toyota Yaris Rally2), José Campaner-María A. Rotger (Hyundai i20 R5) y Joan Vidal-Bartomeu Florit (Skoda Fabia Rally2), que acababan la primera sección en este orden.

La segunda sección, el sábado por la mañana, continuaba con los scratch de Campins-Torres, que finalizaban con 48 segundos sobre García-Hensen, que se confirmaban en la segunda posición, y la lucha se centraba en el duelo entre Campaner-Rotger, Comas-Martorell y Vidal-FlorIt por la tercera posición. Algo más atrás, el primero de los vehículos 'normales' era Jaime Martorell-José A. Sans (Peugeot 106), que mantenía un bonito duelo con Tomy Arbona-Juan A. Grimalt (Citroen Saxo) y Raúl Moreno-Guillem Cuart (Peugeot 208 Rally4).

La tercera y última sección tuvo un final de infarto y los dos primeros scratch eran para García-Hensen, que recortaron la ventaja. Sin embargo, Campins-Torres no se dejaron sorprender y de nuevo comenzaban a marcar los scratch para obtener una trabajada victoria. García-Hensen acababan finalmente segundos a 40 segundos del equipo líder. El duelo por el tercer cajón del podio finalizó a dos tramos del final siendo para Campaner-Rotger tras un toque de Comas-Martorell que les obligaba a abandonar.

Los integrantes del podio, junto a sus respectivos coches. / Vicente Picornell

Buena carrera de Vidal-Florit, cuartos, sin que nadie les llegara a inquietar. Martorell-Sans y Arbona-Grimalt se clasificaban a continuación quintos y sextos, respectivamente, mientras que el abandono de los hermanos Valls (R. GT Turbo) hacía subir una posición a Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205). Cerrando el top ten y con unos cronos muy ajustados se clasificaban Xim Ramón-Xavier Cánaves (Renault Clio Rally5), Pep Ll. Laville-Jaume Llinas (R. GT Turbo) y Toni Munar-Francisco Rodríguez (Citroen Saxo), quedando a dos segundos Julián Gómez-Simón Pons (BMW 320)

En cuanto a la Regularidad, la carrera contó con doce equipos. En Sport destacó el intenso duelo entre Pedro Valls-Madeleine Yue (Mitsubishi Evo 5) y Federico Rodríguez-Juana Mª. Font (Ford Sierra Cosworth). La mayoría de scratch eran para el equipo del Ford, que se hacía con la victoria final ante Valls-Yue. El tercer cajón del podio fue para Tolo Martorell-Karen Martorell (Renault Clio). En Media Baja, Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 2025) dominaron desde el principio, pero un error en Sa Creu eliminaba su ventaja con Cristóbal Cuenca-Leonor Cuenca (Citroen Saxo), que pasaban a liderar la carrera y obtener la victoria en los tramos finales. La tercera posición, a cierta distancia, iba a manos de Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911).