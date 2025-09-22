Mariona Caldentey y el sueño de su vida

Mariona Caldentey es una de las favoritas para llevarse hoy el Balón de Oro. La jugadora felanitxera aspira a convertirse en la mejor jugadora del mundo de 2025 esta noche a partir de las 21 horas en el Théâtre du Châtelet de París, que tendrá mucho acento mallorquín. Además de la futbolista del Arsenal, la portera del Barcelona Cata Coll es una de las cinco nominadas a ganar la primera edición del Trofeo Yashin femenino y la también culé Patri Guijarro tiene muchas papeletas para entrar en el Top-Ten de futbolistas.

Mariona Caldentey ha hecho méritos más que suficientes para conseguir la máxima distinción individual del fútbol: ha ganado la Champions, ha sido nombrada mejor jugadora del año en Inglaterra por la Asociación de Futbolistas Profesionales y mejor futbolista de la temporada por la Women’s Super League (la liga del país británico), ha sido subcampeona en la Eurocopa de este verano con España y ha conseguido unos registros individuales de ensueño: en 38 partidos con el Arsenal ha marcado 19 goles y ha dado 9 asistencias.

Todo lo conseguido por la felanitxera tiene un mérito adicional porque hace justo un verano emprendió el mayor reto de su carrera deportiva: dejar el Barcelona por el Arsenal. En la Ciudad Condal, todos los focos estaban puestos en Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, las dos últimas ganadoras del Balón de Oro, y que son las máximas rivales de Mariona Caldentey junto a su compañera de equipo Alessia Russo, que además le ganó la final de la Eurocopa con Inglaterra.

Fue una decisión arriesgada que le salió a las mil maravillas. En el club gunner tiene mayor capacidad de protagonismo, sus compañeras la buscan más y responde con goles, asistencias e incidencia en el juego desde la banda izquierda, pero con muchas diagonales hacia el centro e incluso de mediocampista. El año pasado quedó octava en el Balón de Oro, por detrás de las culés Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo.

Con el Arsenal, Mariona Caldentey ganó al Barcelona la Liga de Campeones y con la selección española, marcó en la final en el empate a uno en la final de la Eurocopa. Su único debe es que falló en la tanda de penaltis que finalmente coronó a Inglaterra. Porque sus buenos números individuales fueron insuficientes para que el Arsenal combatiera la Liga al Chelsea.

El entorno más próximo de la felanitxera la arropará hoy en París. Saben que ha llegado el día con el que sueña cualquier jugadora que empieza a dar toques a un balón: aspirar a coronarse como la mejor jugadora del mundo. Y tiene muchas papeletas para ello.

Cata Coll, casi imposible

La portera de Pòrtol es una de las cinco nominadas para alzarse con el Trofeo Yashin, que escoge a la mejor guardameta del año. La culé solo ha ganado en España, mientras que perdió la final de la Champions y de la Eurocopa. Su máxima competidora es Hannah Hampton, que fue vital para que Inglaterra venciera en el Europea, ganó la Liga con el Chelsea, pero cayó en semifinales de la Liga de Campeonas contra el Barcelona. Sería una sorpresa que Cata Coll ganara.

Patri Coll, aspira al Top Ten

La también jugadora del Barcelona selló un buen año con un excelente nivel en la Eurocopa. Es una de las centrocampistas más diferenciales del panorama internacional y ha mejorado su nivel con respecto la temporada pasada, que ya acabó undécimoa en el anterior certamen del Balón de Oro.

Cómo se elige

El Balón de Oro se concede en función de tres criterios principales: actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto, actuaciones y logros del equipo, clase y juego limpio.

El Balón de Oro lo concede un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, entre los 100 primeros de la última clasificación de la FIFA (antes de que se publiquen las listas) en el caso de los hombres y entre los 50 primeros en el caso de las mujeres.

Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.