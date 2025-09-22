Mariona Caldentey es la segunda mejor jugadora del mundo

Mariona Caldentey ha ganado el Balón de Plata. La felanitxera es la segunda mejor jugadora del mundo después de hacer un año para enmarcar. En cambio, Aitana Bonmatí ha sido nombrada la mejor. Por su parte, Patri Guijarro ha quedado sexta en un claro acento mallorquín de las futbolistas más talentosas del planeta.

La jugadora del Arsenal hizo méritos más que suficientes para conseguir la máxima distinción individual del fútbol: ha ganado la Champions, ha sido nombrada mejor jugadora del año en Inglaterra por la Asociación de Futbolistas Profesionales y mejor futbolista de la temporada por la Women’s Super League (la liga del país británico), ha sido subcampeona en la Eurocopa de este verano con España y ha conseguido unos registros individuales de ensueño: en 38 partidos con el Arsenal ha marcado 19 goles y ha dado 9 asistencias.

A su llegada a la gala, la felanitxera compareció en la alfombra roja antes de la gala. "Es increíble estar aquí con todo el talento que tenemos en Europa y España. Es un honor estar nominada. El cambio fue grande después de 10 años en el Barça, era un reto, pero no ha podido ir mejor. Será una noche especial", aseguró.

Su equipo, el Arsenal, ha sido elegido mejor equipo del año como premio a haber conseguido la Champions League de la edición pasada.

Por su parte, Patri Guijarro ha sido nombrada la sexta mejor jugadora del mundo. Lafutbolista del Barcelona selló un buen año con un excelente nivel en la Eurocopa. Es una de las centrocampistas más diferenciales del panorama internacional y ha mejorado su nivel con respecto la temporada pasada, que ya acabó undécima en el anterior certamen del Balón de Oro.

A su llegada a la alfombra roja también envió un mensaje: "A disfrutar de esta gala y ojalá siga siendo con muchas jugadores culés los próximos años".