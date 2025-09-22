Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma Futsal

José Tirado asume la presidencia del Palma Futsal

El director deportivo del club mallorquín releva en el cargo a Tomeu Quetglas, que pasará a ejercer vicepresidente junto a Joan Miquel Duran, Dani Fiol y Enrique López

José Tirado posa en las oficinas del Illes Balears Palma Futsal.

José Tirado posa en las oficinas del Illes Balears Palma Futsal. / Palma Futsal

Jaume A.

José Tirado asume la presidencia ejecutiva del Palma Futsal y compaginará el cargo con sus funciones como director deportivo. Toma el relevo de Tomeu Quetglas, que ostentaba el puesto desde el fallecimiento del fundador y expresidente Miquel Jaume y que, a partir de ahora, pasará a ejercer como vicepresidente.

Junto a Quetglas, formarán parte de la vicepresidencia Joan Miquel Duran, Dani Fiol y Enrique López. Además, se suma un conjunto de asesores y vocales que reforzarán la cúpula de una estructura que seguirá contando con responsables operativos en cada área del club, con el objetivo de profesionalizar todavía más la entidad.

Martín López será el responsable del área social, cargo que compaginará con la gestión del primer equipo, la organización de los viajes y la atención a las necesidades diarias de la primera plantilla. Joan Massanet continuará como responsable de marketing y patrocinios; Mireia Caldentey se mantendrá al frente del área de protocolo; Juan Carlos León será el responsable jurídico; Antònia Llull seguirá con la contabilidad y finanzas; Maria Remei Reinés asumirá el cargo de responsable de prensa y comunicación; y Maria Mayans ejercerá como coordinadora del club, asumiendo las funciones de gestión general que anteriormente recaían en la dirección general. Además, también se encargará de supervisar la actividad de la Fundació Miquel Jaume.

De esta manera, el Palma Futsal sigue dando pasos firmes no solo en el ámbito deportivo, sino también en el institucional. La entidad ha reestructurado su cúpula directiva con el objetivo de fortalecer la organización interna y dar respuesta al crecimiento exponencial que el club ha experimentado en los últimos años

