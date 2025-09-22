El Fibwi Palma se presenta con las maletas cargadas de ilusión

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 2025/26 ha puesto esta tarde el kilómetro a cero. El equipo de Pablo Cano se ha presentado oficialmente en las Bodegas Blanca Terra, uno de los principales patrocinadores del equipo, en un acto en el que han estado presentes Joan Antoni Ramonell, director general d´Esports del Govern Balear, Pedro Vidal, Secretari Autonòmic de Cultura i Esports del Govern Balear, Miquel Àngel Bennàsar, gerente del IME, Juanjo Talens, presidente de la Federación Balear de Baloncesto, Francisco Alcalde, CEO De Fibwi, así como una nutrida representación de los patrocinadores del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Uno a uno, los jugadores han ido presentándose hasta llegar a formar el grupo con el que el conjunto palmesano competirá esta temporada en el año de su regreso a la Primera FEB.

En los discursos posteriores a la presentación, Guillem Boscana, presidente de la entidad mallorquina, ha señalado que esta es "una temporada llena de ilusión” y ha recordado los 44 años de existencia del club, subrayando la llegada del equipo a una “mini ACB”. El máximo dirigente del Fibwi Palma ha reiterado también que las ganas y el trabajo de los jugadores a lo largo del curso serán lo que lleve a lograr el objetivo. Pablo Cano, por su parte, ha asegurado que tiene un grupo "de soñadores” y ha pedido el apoyo de todos los aficionados de cara a este nueva campaña.

“La verdad es que tanto el partido del martes como el de ayer domingo han sido buenos y no parecía que estuviéramos en pretemporada. Ha habido mucha igualdad, que es lo que espero pase durante la temporada con los equipos de nuestra liga porque los transatlánticos irán a la suya”, ha explicado Guillem Boscana ante los medios, destacando que la ilusión que tienen "debe servir para suplir las carencias que puedan aparecer durante el campeonato”.

Por otro lado, Pablo Cano ha realizado una valoración del trabajo de la plantilla: “Nos falta tiempo obviamente pero también es cierto que durante el torneo uno se va formando y creo que el trabajo ha sido óptimo. Llegué tarde por el Europeo pero Rubén hizo un gran trabajo antes de que llegase y estamos preparados para el partido”.

En cuanto al objetivo, ha sido claro: “La meta es ser los campeones del día a día y lograr la permanencia, y cuando la logremos ir a por nuestro sueño. Debemos dominar las emociones para ir primero a lograr la permanencia y ya veremos. Falta muchísimo y como ya sabéis no me gusta mucho hablar de objetivos en cuanto a rendimiento”, ha zanjado el técnico.