La Federació de Futbol de les Illes Balears denuncia un presunto delito de odio y amenazas contra un árbitro

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) presenta denuncia por presuntos delitos de amenaza y odio dirigidos contra un árbitro y contra el colectivo arbitral, según ha informado este lunes en un comunicado.

El organismo que preside Jordi Horrach actuará como acusación particular por defender al colectivo arbitral y reafirma su compromiso por erradicar la violencia en el fútbol. Y todo viene como consecuencia de una publicación en redes sociales dirigida contra un árbitro del Comité Técnico de Árbitros de la FFIB durante un partido de liga Cadete Preferente en Mallorca durante este fin de semana.

Según ha podido saber este diario, el colegiado fue insultado gravemente a través de Instagram, con amenazas incluidas, por una persona que no cuenta con licencia federativa y que ya se ha disculpado por ello. Sin embargo, la FFIB tiene claro que va a tener tolerancia cero con estas actitudes y, por eso, ha procedido a presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la comisión de presuntos delitos de amenaza y odio contra los trencillas.

"Asimismo, la FFIB anuncia que se personará en el procedimiento penal que se inicie a raíz de la denuncia presentada y que ejercitará la acusación particular pertinente. La Federación quiere reiterar su compromiso social firme e innegociable: acabar con la violencia en el fútbol y defender los valores del respeto y la convivencia dentro y fuera del terreno de juego", finaliza la nota.