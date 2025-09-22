Fútbol
Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo
La guardameta de Pòrtol ha quedado por detrás de la inglesa Hannah Hampton, que se ha hecho con el premio, y de la alemana Ann-Katrin Berger, segunda, en el Trofeo Yashin
Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo. La guardameta de Pòrtol ha quedado por detrás de la inglesa Hannah Hampton y de la alemana Ann-Katrin Berger en el Trofeo Yashin, que escoge a la mejor cancerbera de la temporada 24/25.
A la jugadora del Barcelona le ha pesado no haber levantado ninguno de los dos grandes torneos del año. La culé solo ha ganado en España, mientras que perdió la final de la Champions y de la Eurocopa. En cambio, Hampton fue vital para que Inglaterra venciera en la Eurocopa, también ganó la Liga con el Chelsea, pero cayó en semifinales de la Liga de Campeonas contra el Barcelona. Aun así, ha sido la ganadora.
A su llegada al Théâtre du Châtelet de París, Cata Coll pronunció unas palabras de satisfacción: "Es un orgullo estar aquí y de club. Ojalá haya el año que viene tantas jugadoras del Barça".
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- Cambio radical de tiempo en Mallorca: el otoño llega con una alerta naranja
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros