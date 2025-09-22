Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo

La guardameta de Pòrtol ha quedado por detrás de la inglesa Hannah Hampton, que se ha hecho con el premio, y de la alemana Ann-Katrin Berger, segunda, en el Trofeo Yashin

Cata Coll, la primera mujer por la derecha.

Cata Coll, la primera mujer por la derecha. / FCB

César Mateu

Palma

Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo. La guardameta de Pòrtol ha quedado por detrás de la inglesa Hannah Hampton y de la alemana Ann-Katrin Berger en el Trofeo Yashin, que escoge a la mejor cancerbera de la temporada 24/25.

A la jugadora del Barcelona le ha pesado no haber levantado ninguno de los dos grandes torneos del año. La culé solo ha ganado en España, mientras que perdió la final de la Champions y de la Eurocopa. En cambio, Hampton fue vital para que Inglaterra venciera en la Eurocopa, también ganó la Liga con el Chelsea, pero cayó en semifinales de la Liga de Campeonas contra el Barcelona. Aun así, ha sido la ganadora.

Noticias relacionadas y más

A su llegada al Théâtre du Châtelet de París, Cata Coll pronunció unas palabras de satisfacción: "Es un orgullo estar aquí y de club. Ojalá haya el año que viene tantas jugadoras del Barça".

TEMAS

Tracking Pixel Contents