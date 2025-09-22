Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo. La guardameta de Pòrtol ha quedado por detrás de la inglesa Hannah Hampton y de la alemana Ann-Katrin Berger en el Trofeo Yashin, que escoge a la mejor cancerbera de la temporada 24/25.

A la jugadora del Barcelona le ha pesado no haber levantado ninguno de los dos grandes torneos del año. La culé solo ha ganado en España, mientras que perdió la final de la Champions y de la Eurocopa. En cambio, Hampton fue vital para que Inglaterra venciera en la Eurocopa, también ganó la Liga con el Chelsea, pero cayó en semifinales de la Liga de Campeonas contra el Barcelona. Aun así, ha sido la ganadora.

A su llegada al Théâtre du Châtelet de París, Cata Coll pronunció unas palabras de satisfacción: "Es un orgullo estar aquí y de club. Ojalá haya el año que viene tantas jugadoras del Barça".