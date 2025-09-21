Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triatlón

Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Mario Cano y Maria Rosselló se imponen en la modalidad sprint

Lucas Quetglas y Raphaela Beeler ganan en super sprint

La prueba reunió a cerca de 500 triatletas

Podio con los primeros clasificados, tanto en masculino como en féminas, en la modalidad olímpica

Podio con los primeros clasificados, tanto en masculino como en féminas, en la modalidad olímpica / P. Bover

Ponç Bover

Palma

Tadeo Baruffato (Illes Balears) y Victoria Benavides (Can Calco Hotels) fueron los vencedores del Estellantis&You Port de Palma Triathlon Mallorca 2025, disputado este domingo por la mañana con salida y llegada en Can Pere Antoni, en la modalidad olímpica. En sprint se adjudicaron el triunfo Mario Cano (Amistat) y Maria Rosselló (Palma Runners). Participaron casi 500 deportistas en este triatlón, presidiendo la entrega de trofeos el delegado de Estellantis, Pedro Llinás, y el director general de deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom.

Tadeo Barufatto fue el gran protagonista del triatlón olímpico, alzándose con el triunfo con autoridad con un registro de 1h.53:48. En segundo lugar entró Miguel Ángel Salom (Atlètic Mallorca) con 1h.53:20, completando el podio Miquel Ángel Fidalgo (Marathon Mallorca) con 1h.56:20. Otra victoria desahogada fue la de Victoria Benavides en mujeres, que firmó 2h.14: 43. Eva Beslaj (Triacademy) fue segunda con 2h.16:04, acabando tercera Dolores Fernández (Globaltraining) con 2h.21:54.

En la modalidad sprint ganó Mario Cano con 1h.02:42, clasificándose segundo Borja Palencia (Marathon Mallorca) con 1h.02:59; tercero fue el veterano y entrenador estrella de la especialidad Iván Muñoz (Marathón Mallorca) con 1h.02:59. En mujeres ganó Maria Rosselló (Palma Runners) con 1h.12:35. Segunda fue Anne Paul (Triangle Triathlon) con 1h.12:46 y tercera, Natalia Ulijas (C23 Atlectrics) con 1h.14:54.

En super sprint ganó Lucas Quetglas (Xtrem Calvià) con 38:46, siendo segundo Miquel Capó (Joan Comes) con 41:05; tercero fue Pau Luque (Joan Comes) con 41:06. En féminas ganó Raphaela Beeler con 47:38; segunda fue Inés Rodríguez con 49:17 y tercera, Lucía Garrido con 50:53.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera
  2. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  3. Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
  4. Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados
  5. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  6. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  7. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  8. De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique

Portugal reconoce al Estado palestino

Portugal reconoce al Estado palestino

Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Trump, dispuesto a defender a Polonia y los Bálticos si siguen las incursiones aéreas rusas

Trump, dispuesto a defender a Polonia y los Bálticos si siguen las incursiones aéreas rusas

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 21 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 21 de septiembre de 2025

Cazas alemanes interceptan un aparato ruso de reconocimiento sobre el mar Báltico

Cazas alemanes interceptan un aparato ruso de reconocimiento sobre el mar Báltico

La película ‘Un paseo por el Borne’, premiada en un festival de Los Ángeles

La película ‘Un paseo por el Borne’, premiada en un festival de Los Ángeles

Las tormentas que llegan a Mallorca esta noche aumentan los retrasos en el aeropuerto de Palma antes de que se active la alerta naranja

Las tormentas que llegan a Mallorca esta noche aumentan los retrasos en el aeropuerto de Palma antes de que se active la alerta naranja
Tracking Pixel Contents