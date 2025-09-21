Tadeo Baruffato y Victoria Benavides vencen en el Port de Palma Triathlon

Tadeo Baruffato (Illes Balears) y Victoria Benavides (Can Calco Hotels) fueron los vencedores del Estellantis&You Port de Palma Triathlon Mallorca 2025, disputado este domingo por la mañana con salida y llegada en Can Pere Antoni, en la modalidad olímpica. En sprint se adjudicaron el triunfo Mario Cano (Amistat) y Maria Rosselló (Palma Runners). Participaron casi 500 deportistas en este triatlón, presidiendo la entrega de trofeos el delegado de Estellantis, Pedro Llinás, y el director general de deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom.

Tadeo Barufatto fue el gran protagonista del triatlón olímpico, alzándose con el triunfo con autoridad con un registro de 1h.53:48. En segundo lugar entró Miguel Ángel Salom (Atlètic Mallorca) con 1h.53:20, completando el podio Miquel Ángel Fidalgo (Marathon Mallorca) con 1h.56:20. Otra victoria desahogada fue la de Victoria Benavides en mujeres, que firmó 2h.14: 43. Eva Beslaj (Triacademy) fue segunda con 2h.16:04, acabando tercera Dolores Fernández (Globaltraining) con 2h.21:54.

En la modalidad sprint ganó Mario Cano con 1h.02:42, clasificándose segundo Borja Palencia (Marathon Mallorca) con 1h.02:59; tercero fue el veterano y entrenador estrella de la especialidad Iván Muñoz (Marathón Mallorca) con 1h.02:59. En mujeres ganó Maria Rosselló (Palma Runners) con 1h.12:35. Segunda fue Anne Paul (Triangle Triathlon) con 1h.12:46 y tercera, Natalia Ulijas (C23 Atlectrics) con 1h.14:54.

En super sprint ganó Lucas Quetglas (Xtrem Calvià) con 38:46, siendo segundo Miquel Capó (Joan Comes) con 41:05; tercero fue Pau Luque (Joan Comes) con 41:06. En féminas ganó Raphaela Beeler con 47:38; segunda fue Inés Rodríguez con 49:17 y tercera, Lucía Garrido con 50:53.