Al Porreres se le escapa la victoria en el derbi en el minuto 93

Al Porreres se le ha escapado la victoria en el descuento. La SD Ibiza ha logrado empatar (1-1) en el 93 un derbi balear que se le había puesto muy cuesta arriba ante un once mallorquín muy práctico y ordenado. El esfuerzo de la media hora final premió a los locales. Los de Miguel Soler suman 2 puntos en 3 jornadas disputadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El Porreres ha sorprendido de salida en Eivissa. Los de Miguel Soler han plantado su muro en el centro del campo y han tuteado a una SD Ibiza que ha sufrido con los contragolpes mallorquines. Antonio Poo ha ofrecido profundidad en la banda izquierda, mientras que el carrilero derecho Sergi Martín ha tenido las dos oportunidades más claras a excepción del gol.

El 0-1 ha llegado segundos después del parón para hidratación, en una jugada personal de Pau Mascaró, tras recibir un saque de banda ha recorrido varios metros sin ser incordiado y ha soltado un zurdazo raso y ajustado al palo desde la frontal del área (m.31). No ha sabido reaccionar el once pitiuso, incapaz de romper el orden defensivo visitante.

Tras el descanso, los primeros intentos de llegar a la portería rival han sido del Porreres, más entonado y con las ideas muy claras. Mascaró ha puesto en alerta al Ibiza, que con el paso de los minutos se ha entonado y ha ido incrementando su presión. Se ha defendido bien el equipo mallorquín, hasta que el partido ha entrado en el minuto 80.

Diez minutos finales y los 6 del descuento casi de locura, con la SD Ibiza sumando ocasiones -con un larguero incluido– hasta que Jiménez ha metido la cabeza en un barullo (m.93). Un remate de Gabriel Santos atajado por Keriejevas y un paradón de Méndez a chut de Carretero han puesto aún más emoción al final del partido, que ha podido ganar cualquiera y ha acabado en unas justas tablas.

(Habrá ampliación)