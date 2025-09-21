El Poblense amarra un punto en casa ante el Olot

El Poblense ha empatado sin goles (0-0) con el Olot, en el Municipal de sa Pobla, en un partido igualado y en el que los mallorquines han dejado el control del balón a los visitantes en el primer periodo. Los mallorquines solo han creado peligro en el tramo final del encuentro, cuando los catalanes ya habían perdonado dos goles. Los de Óscar Troya sitúan en media tabla tras 3 jornadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El Poblense ha decidido resguardase su portería en un primer tiempo en el que ha dejado que el balón lo tuviese el Olot. Los visitantes llegaban hasta el área poblera, pero sus ataques morían en la frontal. Mientras, los azulgranas buscaban sorprender a la contra con balones verticales hacia sus tridente ofensivo, pero ni Peñafort ni Aitor Pons ni Dani Nieto estuvieron acertados.

Empate al descanso (0-0), gracias a Pep Payeras: salvó en la misma línea un remate de Pau López tras una internada por la derecha de Víctor Maffeo, hermano del jugador del Mallorca, con pase de la muerte que desperdició su compañero.

En el segundo periodo no varió en exceso el encuentro, empeorando por momentos en cuanto a juego por el cansancio de los jugadores. Tuvo unos buenos minutos el Olot, gracias a sus cambios, teniendo que intervenir Sabater para evitar el gol visitante sobre la hora de juego.

En los minutos finales apretó el Poblense, con más ganas que fútbol y creando más expectativas de gol que ocasiones reales ante el portero del Olot, que intervino una vez para coger sin problemas un chut lejano de Fullana (m.68). Al final, un empate que impidió al Olot asaltar el liderato, que comparten Atlético Baleares y Andratx a falta de los partidos de esta tarde.

