Nuria Iturrioz finaliza en octava posición en La Sella Open

Nuria Iturrioz se clasificó octava (-7 bajo par) en La Sella Open, torneo del circuito europeo (Ladies European Tour) que se ha disputado este fin de semana en Denia (Alicante). La mallorquina había firmado una gran segunda vuelta, pero el sábado se alejó del podio y pese a recuperarse este domingo (presentó una tarjeta con 70 golpes, -2 bajo el par del campo) y remontar en la clasificación, no pudo acercarse a las tres primeras ya que acabó con 281 golpes en total.

Iturrioz fue la española mejor clasificada. “Me he sentido cómoda. Hoy he pateado mucho mejor. El approach también me ha funcionado bien y, además, he recuperado confianza con el drive, volviendo a coger bastantes calles. Ahora, ya me toca descansar, me voy para casa, y me voy contenta. Obviamente el rough me ha condicionado mucho y me hubiese gustado hacer menos, pero el nivel ha sido muy interesante”, explicó este domingo tras finalizar su recorrido.

La también mallorquina Luna Sobrón finalizó vigesimosexta (-2) tras firmar en la última vuelta del torneo 71 golpes (-1).

Triunfo de la canadiense Anna Huang

El título fue para la canadiense Anna Huang. Tras cuatro días de una concentración inquebrantable, la joven jugadora de 16 años apenas dejó escapar una sonrisa contenida al embocar un birdie en el hoyo 18 para terminar con veinte bajo par (-20). Es el triunfo con el mayor margen de victoria en el LET esta temporada y el resultado más bajo en la historia de La Sella Open en sus tres ediciones. Con esta victoria, Huang asciende del puesto 50º al 22º en el ranking de la Orden de Mérito.

“Es muy especial poder ganar este gran torneo con 16 años; es una locura porque nunca creí que pudiera pasar, pero estoy muy orgullosa de mí misma”, señaló Huang. “He estado muy centrada en todo momento, y el resto de los resultados no han sido realmente una distracción para mí. Al principio de la temporada no tenía tarjeta del circuito, así que poder ganar es una locura”, afirmó.