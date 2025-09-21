EL PROTAGONISTA
Fermín acaba lesionado en la pierna izquierda: pendiente de las pruebas
El Barça baila en el infierno tramado por Bordalás (3-0)
Nada más señalar el árbitro el final del partido, las miradas se fueron hacia Fermín López, tendido sobre el césped con muecas de dolor. Los servicios médicos corrieron a atenderle. Jugadores como Dani Olmo se preocuparon enseguida por su situación. Lo mismo Hansi Flick, que tras saludar secamente a José Bordalás caminó hacia el corrillo formado alrededor del futbolista andaluz. Finalmente se levantó y caminó por su propio pie, pero cojeando, hacia el túnel de vestuarios.
"Tenemos que esperar a mañana para conocer su estado", comentó sin expandirse más Hansi Flick al ser preguntado por el centrocampista, aquejado aparentemente de un problema muscular en la pierna inzquierda. Fermín salió en la segunda parte como extremo izquierdo inicialmente, retrasado a su posición natural después. "Ha sido duro y ahora todos necesitamos descansar", dijo con una cara muy seria el técnico alemán.
Flick no quiso tampoco expandirse sobre la rudeza advertida en los futbolistas del Getafe. Se le vio enojado durante el partido, pero no quiso verbalizarlo. Ya tuvo un rifirrafe con Bordalás el curso pasado. No quiso que la cosa fuera a más. "Solo me concentro en mi equipo. Cuando se producen determinadas situaciones en el campo solo quiero proteger a mi equipo y no me importa el oponente, no quiero hablar de él".
"Todo está bien"
"Tres puntos, 3-0, todo está bien", dijo cuando le insistieron sobre el tema. "Solo quiero que nos concentremos en nuestro equipo y nuestro juego". Y en este sentido dijo sentirse complacido por el rendimiento de sus jugadores. "Me gusta mucho lo que he visto en los últimos tres partidos. Fue un partido duro en Newcastle y hoy también ante el Getafe. No han sido fáciles. Pero nos hemos merecido todas estas victorias y estoy contento por ello".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una nueva promoción de 15 villas de lujo con piscina privada acentúa la transformación del entorno de Peguera
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Israel tiene siete hoteles en Baleares y en paz, de la cadena Leonardo
- Una trabajadora de Son Llàtzer borró adrede los datos de 1.712 embriones congelados
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique