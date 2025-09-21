Los favoritos mandan en el Torneo Diario de Mallorca-Estrella Damm

El Torneo Diario de Mallorca -Trofeo Estrella Damm evidenció que los favoritos no están dando opciones a sus rivales en estas primeras jornadas de competición. Sin ir más lejos, en la Tercera Femenina Anaelle Camillo y Vanessa Biedma vencieron por 6-4, 1-6 y 6-2 a la pareja formada por Laura Ruiz y Mary en un duelo tan largo como muy competido en una de las dieciséis pistas del Pins Pádel Club de Palma. Por su parte, en Mixtos B, Valentina Vergara y Sebas López aplastaron por 6-0 y 6-1 a María Llompart y Damián B.

En la Tercera Masculino, Joaquín Collado y Enric Bort tumbaron con solvencia a Bernat Pericás y Marc Flores por 6-3 y 6-1. Este lunes se disputarán numerosos encuentros de un torneo que reúne a la friolera de 222 jugadores y que, tras veinticuatro ediciones, se ha convertido en un clásico del calendario del pádel mallorquín.