Esperança Cladera queda quinta en el relevo 4x100 del Mundial de Tokio

Esperança Cladera ha quedado quinta en el relevo 4x100 del Mundial de Tokio. El cuarteto español ha parado el crono en un tiempo de 42.47, mejorando seis centésimas el tiempo del sábado e igualando el quinto puesto del Mundial de Eugene de 2022. Se han quedado a 72 centésimas de las estadounidenses, que han ganado, a 68 de la plata de Jamaica y a 60 del bronce de Alemania.

Era muy difícil optar a las medallas. Las cuatro primeras han corrido por debajo de los 42 segundos, una barrera que todavía no habían traspasado las españolas, pero la noche japonesa invitaba a poder soñar. Llovía mucho sobre la pista de Tokio y el tartán estaba muy mojado. Era una oportunidad para intentar sorprender.

Esperança Cladera arrancó muy bien. Fue la más rápida en reaccionar a la salida, ya que solo empleó 0'133 segundos antes de empezar a dar zancadas. La murera acabó su posta cuarta a solo centésimas de las mejores velocistas del mundo. Hizo el primer cien en 11.52 segundos y compitió de tú a tú con leyendas de la velocidad. Se quedó a 25 centésimas de la británica Asher-Smith, a 20 de la jamaicana Fraser Pryce y a 14 de la mujer más rápida del mundo, la estadounidense Jefferson-Wooden.

La catalana Jaël Bestué se quedó a dos centésimas de bajar de los 10 segundos y, con su relevo, el cuarteto español soñó con las medallas. Solo estaba a tres centésimas de las terceras, que eran las jamaicanas. Le dio la posta a Paula Sevilla, que siguió compitiendo de tú a tú con las mejores. Mantenían la cuarta posición y las cinco primeras estaban igualadísimas: solo 36 centésimas las separaban.

Y aquí se le escapó la posibilidad de subirse al podio para la selección nacional. El último relevo de Maribel Pérez fue algo peor que el de sus compañeras, Alemania las adelantó y firmaron un más que meritorio quinto puesto, que sabe más que bien. Consiguieron el mejor tiempo nacional en unos mundiales y firmaron la cuarta mejor marca española de siempre.

Han corrido prácticamente a la perfección en unas condiciones muy complicadas. La lluvia tiene mucho riesgo y ellas mejoraron su tiempo del sábado. Se colgaron la medalla de plata en el Mundial de Relevos de Guanghzou en mayo, estuvieron entre las mejores hasta los metros finales y siguen plantando las bases para el futuro.

La única pega es que se han quedado algo lejos de su Récord Nacional en la prueba (42.11), aunque tampoco les hubiera servido para mejorar ningún puesto este domingo. Han firmado un año de ensueño y 2026 promete para Esperança Cladera después de dar un gran salto de nivel este curso.