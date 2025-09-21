Atletismo
Esperança Cladera: "Estamos muy orgullosas de haber competido con las mejores"
La atleta murera ha finalizado quinta en el relevo 4x100 del Mundial de Tokio
Esperança Cladera ha quedado quinta en el relevo 4x100 del Mundial de Tokio. El cuarteto español ha parado el crono en un tiempo de 42.47, mejorando seis centésimas el tiempo del sábado e igualando el quinto puesto del Mundial de Eugene de 2022. Se han quedado a 72 centésimas de las estadounidenses, que han ganado, a 68 de la plata de Jamaica y a 60 del bronce de Alemania.
Al finalizar la prueba, han comparecido ante los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la primera que ha hablado es la atleta murera, ya que mantienen ante los micrófonos el orden de las postas: "Estamos orgullosísimas tanto de nosotras mismas como de todo el trabajo que hay detrás y de las compañeras que están tanto en la grada como fuera".
Cladera también ha analizado la carrera y la temporada, que este domingo ha llegado a su fin. "Vistas las condiciones climatológicas lo hemos hecho genial. Podíamos sacar partido a la lluvia porque tenemos cambios muy buenos y creo que dentro de lo malo nos ha beneficiado porque cabía margen a todo. Y el balance de la temporada es bueno y estamos muy orgullosas de estar aquí con las mejores", señala.
La ha continuado la catalana Jaël Bestué, que ha sido la segunda relevista: "Estamos muy satisfechas. El objetivo era arriesgar mucho más. No queríamos ser prudentes y salir a toda castaña. Lo hemos hecho y estamos muy contentas y orgullosas con el trabajo de todas".
Paula Sevilla se ha mostrado muy satisfecha de cómo han competido. "La palabra de este equipo es confianza y hoy lo hemos demostrado por cómo hemos corrido. Orgullosa de plasmar en el objetivo final porque hemos competido con las mejores del mundo. Y a seguir disfrutando y trabajando y agradecer a todo el equipo que hay detrás, que es mucho", cuenta.
Y Maribel Pérez ha querido mandar un mensaje para seguir confiando con grandes éxitos en esta prueba: "Quiero agradecer el apoyo a todos los seguidores desde casa y toca seguir soñando".
