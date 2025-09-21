Fútbol | Segunda RFEF
El Andratx encaja la primera derrota de la temporada
Los ‘gallos’ pierden por la mínima en su visita al Alcoyano (1-0)
Marcos Muñoz
El Andratx ha encajado la primera derrota del curso en su visita campo del Alcoyano (1-0). Un gol de Lado cuando el partido encaraba el tramo final ha tumbado la resistencia de los jugadores de José Contreras, que pese a perder comparten el liderato del Grupo 3 de Segunda RFEF con el Atlético Baleares a la espera de los partidos de esta tarde.
Partido clásico del Andratx, apelando al orden defensivo a la velocidad en las transiciones en El Collao, en el Alcoyano ha intentado sitiar la meta de Elías desde el principio.
Ha aguantado bien los envites el Andratx, que ha tenido sus mayores sustos en sendas ocasiones de De Pedro y de Loren, esta ya camino del descanso. Guille, a los pocos minutos del regreso de los vestuarios, ha podido adelantar a los locales, que han intentado meter en su campo al equipo mallorquín, que no ha podido enlazar ninguna contra peligrosa pero que ha tenido su oportunidad con un remate de Gabi antes del cuarto de hora final.
El gol de Lado, en el minuto 80, ha dado tranquilidad al Alcoyano, que no ha sufrido para quedarse los tres puntos y mantenerse en la zona alta de la tabla.
(Habrá ampliación)
