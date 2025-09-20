Fútbol
Pilotades | Comienza la reestructurada Tercera División femenina
La nueva y reestructurada Tercera División del fútbol femenino comienza este fin de semana con diez equipos de Balears. El claro favorito para el título es el nuevo conjunto Mallorca Internacional, que está entrenado por el experimentado técnico Miquel Àngel Tomás, que en la pasada edición ejercitó al Binissalem de Tercera masculina. Todos los partidos mañana domingo: Ciutadella-Sant Lluís (12:00), Mallorca International Football-Collerense (11:00), Constància-Independiente (18:00), Algaida-Manacor (11:00) y Son Sardina-Balears B (12:00).
El líder Balears femenino visita mañana al Levante B
El Balears femenino visita mañana al Levante B con la intención de seguir sumando triunfo y seguir líder de la Segunda División.
El Constància examina a la Peña Deportiva
Tercera jornada en la Tercera División masculina: hoy sábado, Inter Ibiza-Mallorca B (16:30 horas), Llosetense-Alcúdia (16:30), Manacor-Santanyí (16:00), Felanitx-Portmany (16:30) y Constància-Peña Deportiva (16:00); y mañana domingo, Formentera-Platges de Calvià (12:00), Cardassar-Son Cladera (18:00), Mercadal-Collerense (12:30) y Binissalem-Rotlet Molinar (19:00). El Binissalem juega como local en Alaró.
Interesante duelo entre el Esporles y el sineu
Segunda jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Son Verí-Andratx B (17:30), Ferriolense-Sant Jordi (17:00), Platges de Calvia B-Pòrtol (17:00), La Victoria-Inter Manacor (19:30), Santa Catalina Atlético-Campos (18:00), Esporles-Sineu (18:30) y Alcúdia B-Arenal (19:45); y mañana domingo, Atlético Rafal-Alaró (18:00) y Sóller-Serverense (18:00).
Primer derbi en juvenil División de Honor
El Constància-San Francisco jugarán hoy, a las 19:30, el primer derbi en la División de Honor juvenil. Antes, el Mallorca juega, a las 16:30, en Cornellà.
Nueva ‘trobada’ a cargo de Xisco Oliver
Un año más, Xisco Oliver Mestre tuvo la gran satisfacción de reunir en una entrañable ‘Trobada’ de amistad a medio centenar de ‘viejas glorias’, exfutbolistas amigos en el restaurante del Parc Municipal de Felanitx, informa Joan Payeras.
Oliver reunió a un elenco de viejas glorias
Los exfutbolistas asistentes este año fueron: Company, Damià Amer, Joan Forteza, Bernat Sans, Molondro, Grimalt, Miquel Soler, Pep Jaume, Matamoros, Rodríguez, Pedro Serra, Rafel Gost, Joan Cladera, Marcelino, los hermanos Jaume i Tomeu Bennàsar, Cantallops, Sebastià Ramon, Figuerola, los hermanos Pedro y Jaume Pons, Joan Miralles, Ferragut, Darder, Timoner, Geli, Pont, Crespí, Terrasa, Jan y Pere Antoni Mateu, Emilio Sánchez, Francisco Joan y Toni Obrador. También Nico López, Manolo López, Moragues, Calafat, Pedro Moll y Miquel Bestard, expresidente del Escolar.
