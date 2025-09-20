Nuria Iturrioz baja hasta la décima plaza en La Sella Open

Nuria Iturrioz se alejó del podio en la tercera jornada de La Sella Open, torneo del circuito europeo de golf (Ladies European Tour) en el que la mallorquina se llevó el título en 2023.

Iturrioz sigue siendo la mejor baza española para acabar en el ‘top 10’ del torneo, aunque no pudo aprovechar su vuelta de -6 del viernes al firmar cinco bogeys (cuatro birdies) este sábado. La mallorquina se ha colocado dentro del grupo de siete jugadoras que están empatadas en la décima posición con -5 bajo el par.

Sobre el gran apoyo que recibió del público español tras su vuelta de este sábado, Iturrioz comentó: “Me siento mal por no haber hecho mi mejor resultado, pero está bien; lo intentaré mañana domingo y veremos”.

Luna Sobrón presentó una tarjeta con 69 golpes (-3) / Tristan Jones (LET)

Luna Sobrón, la otra jugadora mallorquina presente en el torneo que se disputa en Denia (Alicante) presentó una tarjeta con 69 golpes (-3), que le permite ascender hasta el puesto 31 de la general con un total de 215 golpes (-1)

La líder Huang apunta al título

En cuanto a la líder del torneo, la joven canadiense de 16 años Anna Huang, no mostró señales de frenar su ritmo pese a registrar su primer bogey en 51 hoyos, manteniendo así su ventaja de tres golpes sobre la francesa Nastasia Nadaud de cara a la ronda final de este domingo en La Sella Open. Huang sumó otros cuatro birdies para situarse con -17, a tan solo un golpe del récord del torneo, establecido por Helen Briem en 2024.